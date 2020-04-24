Сгорела баня: 66-летний владелец уже несколько лет использовал её как жилое помещение

Источник материала: ОНТ

ЮТИЛИСЬ В БАНЕ. Чаусы. Почти в час ночи спасателям сообщили, что в районе частной застройки горит баня.

Видео с пожара смотрите в «Тревожной кнопке»:

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