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Сгорела баня: 66-летний владелец уже несколько лет использовал её как жилое помещение
Источник материала: ОНТ
ЮТИЛИСЬ В БАНЕ. Чаусы. Почти в час ночи спасателям сообщили, что в районе частной застройки горит баня.
Видео с пожара смотрите в «Тревожной кнопке»:
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ЮТИЛИСЬ В БАНЕ. Чаусы. Почти в час ночи спасателям сообщили, что в районе частной застройки горит баня. Видео с пожара смотрите в «Тревожной кнопке»: Теперь у...
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