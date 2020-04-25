Проект амнистии к 75-летию Победы внесен в парламент

















Не исключено, что по этой амнистии на свободу выйдут некоторые осужденные по ст. 328 УК (наркотики). Но вряд ли будут амнистированы те, кто сидит за коррупцию. Например, среди них бизнесмен Александр Кнырович.





Совсем недавно в стране прошла другая амнистия, закон о которой депутаты принимали в июне 2019 года.