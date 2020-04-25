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Проект амнистии к 75-летию Победы внесен в парламент

25.04.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проект закона об очередной амнистии внесли в Палату представителей. Официально она приурочена к 75-летию Победы, а фактически пройдет в год президентских выборов, которые, как ожидается, будут назначены на 30 августа.





Не исключено, что по этой амнистии на свободу выйдут некоторые осужденные по ст. 328 УК (наркотики). Но вряд ли будут амнистированы те, кто сидит за коррупцию. Например, среди них бизнесмен Александр Кнырович.

Совсем недавно в стране прошла другая амнистия, закон о которой депутаты принимали в июне 2019 года.
 
 
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Проект закона об очередной амнистии внесли в Палату представителей. Официально она приурочена к 75-летию Победы, а фактически пройдет в год президентских выборов,...
 
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