«Было плохо, стало хуже». Свежие истории о находчивых сантехниках и электриках на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем знакомить вас с самыми интересными случаями строительной халтуры, странными решениями проектировщиков и ужасами благоустройства. Вот что нам прислали на « Доску позора » в этот раз.

Минск, улица Столетова, 2. Здесь ступеньку отремонтировали у восьмого подъезда. И как оценить качество проделанной работы?









Минск, проспект Газеты «Звязда», 23. Здесь колодцы коллекторов требуют ремонта.









Минск, улица Уборевича, 164. Люди пишут, что их дом на капитальном ремонте. Электрики закончили работу и ушли, а молниеотвод остался в таком виде.





Минск, улица Червякова, 2, корпус 5. В этом доме тоже был капремонт, и к электрикам опять вопросы: вы планируете так и оставить эту паутину из проводов в подъезде?





Вот такие доступные велодорожки сейчас сооружают в Мозыре.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Одинцова, 87, возле первого подъезда. Вот такой люк украшает пешеходную дорожку возле дома.



Фото предоставлено читателем

А это явно кто-то получил на ведро побелки больше, чем было нужно, иначе зачем было красить лестницу всю целиком? Найти ее можно на въезде в Тарасово по левой стороне.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Серова, 54. Тут есть новый дом, в котором еще идут внутренние отделочные работы. Но, видно, строители (или проектировщики?) забыли, что вокруг уже есть сложившаяся жилая застройка. Облагорожена только территория (пятачок) вокруг нового дома. Все остальное, что было и до начала строительства, не в лучшем состоянии, добили окончательно строительной техникой: было плохо, стало хуже.













Минск, Калиновского, 70. У второго подъезда точно никого не зарезали? Нет, это так «аккуратно» лавочки покрасили.



Фото предоставлено читателем





Червень, улица Барыкина, 97. Прямо возле четвертого подъезда в сентябре 2019 года меняли теплотрассу. Ее-то отремонтировали и закопали, а верхние ступени крыльца теперь ходят ходуном, на коляске съехать и заехать очень трудно. Люди пишут, что на «Доску позора» отправили эти фото с надеждой, что местные власти их заметят и крыльцо починят хотя бы к областным «Дожинкам», которые будут проходить в городе в этом году. Думаем, что в честь этого можно еще и пандус сделать.









Заславль, улица Советская, дома 104, 104а, б, в. В таком состоянии находится детская площадка и двор перед домами. Разрушенные дорожки и бордюры, нет ни одного фонаря. И это явно не последствия природных катаклизмов. Это банальный пофигизм.













Гомель, перекресток улиц Советской и проспекта Победы. Здесь замечен провал в тротуаре.









Похоже, в санузле сделали перепланировку, а раковину оставили на прежнем месте.



Фото предоставлено читателем

А это фото рассказывает о смекалке домашнего мастера, у которого не было смесителя, зато были два крана и доска. Теперь еще и полочка для мыла есть.

Фото со страницы в Instagram

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия — auto.tut.by/road .