|
«Было плохо, стало хуже». Свежие истории о находчивых сантехниках и электриках на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Продолжаем знакомить вас с самыми интересными случаями строительной халтуры, странными решениями проектировщиков и ужасами благоустройства. Вот что нам прислали на «
Минск, улица Столетова, 2. Здесь ступеньку отремонтировали у восьмого подъезда. И как оценить качество проделанной работы?
Минск, улица Червякова, 2, корпус 5. В этом доме тоже был капремонт, и к электрикам опять вопросы: вы планируете так и оставить эту паутину из проводов в подъезде?
Минск, улица Одинцова, 87, возле первого подъезда. Вот такой люк украшает пешеходную дорожку возле дома.
А это явно кто-то получил на ведро побелки больше, чем было нужно, иначе зачем было красить лестницу всю целиком? Найти ее можно на въезде в Тарасово по левой стороне.
Минск, улица Серова, 54. Тут есть новый дом, в котором еще идут внутренние отделочные работы. Но, видно, строители (или проектировщики?) забыли, что вокруг уже есть сложившаяся жилая застройка. Облагорожена только территория (пятачок) вокруг нового дома. Все остальное, что было и до начала строительства, не в лучшем состоянии, добили окончательно строительной техникой: было плохо, стало хуже.
А это фото рассказывает о смекалке домашнего мастера, у которого не было смесителя, зато были два крана и доска. Теперь еще и полочка для мыла есть.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия —
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшее за неделю на «Доске позора».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)