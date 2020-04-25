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Белорусские идеологи: ни обществу, ни власти

25.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решили сделать материал о том, будут ли завтра принимать участие в субботнике чиновники гомельских исполкомов всех уровней.В принципе, со скрипом, но за исключением двух администраций информацию даже удалось собрать. Однако о том, как это происходит, стоит сказать отдельно, пишет на своей странице в ФБ главный редактор сайта "Сильные новости" Петр Кузнецов..

Белорусские идеологи: ни обществу, ни власти
Белорусы уже много лет не понимают, зачем они кормят из бюджета армию госидеологов, которые живут за счет налогов и неплохо живут.

Но белорусы вообще многого не понимают в своей стране. В определенном смысле, это уже стало нормой.

Мне интересно, сама власть понимает, зачем им нужны идеологи?

Кажется, они нужны затем, чтобы говорить с обществом о государстве, о власти, о решениях и действиях. И говорить так, как это нужно государству и власти, донося именно государственную точку зрения, используя для этого все каналы.

Вот ситуация: журналист независимого и влиятельного издания звонит, чтобы задать простой вопрос. В ответе можно развернуться как угодно, расписав всю трудовую доблесть чиновников, которые завтра покажут – уууух, как покажут!

Но идеологи, во-первых, не хотят говорить. Во-вторых, не умеют говорить. В-третьих, похоже, толком не знают, что говорить. В итоге это такие комментарии, типа: “Ну, деревья сажать. Ну да, и глава. Ну да, и замы”.

Там, во власти, где к бюджету относятся, как к личной “кубышке”, вообще понимают, что за выплачиваемые деньги можно было бы требовать от этих работников, как бы это сказать… Более живых и гибких действий? Ибо, похоже, пользы от них нет не только обществу, но и власти.
 
 
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Решили сделать материал о том, будут ли завтра принимать участие в субботнике чиновники гомельских исполкомов всех уровней.В принципе, со скрипом, но за...
 
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