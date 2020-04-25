Белорусские идеологи: ни обществу, ни власти

Белорусы уже много лет не понимают, зачем они кормят из бюджета армию госидеологов, которые живут за счет налогов и неплохо живут.





Но белорусы вообще многого не понимают в своей стране. В определенном смысле, это уже стало нормой.





Мне интересно, сама власть понимает, зачем им нужны идеологи?





Кажется, они нужны затем, чтобы говорить с обществом о государстве, о власти, о решениях и действиях. И говорить так, как это нужно государству и власти, донося именно государственную точку зрения, используя для этого все каналы.





Вот ситуация: журналист независимого и влиятельного издания звонит, чтобы задать простой вопрос. В ответе можно развернуться как угодно, расписав всю трудовую доблесть чиновников, которые завтра покажут – уууух, как покажут!





Но идеологи, во-первых, не хотят говорить. Во-вторых, не умеют говорить. В-третьих, похоже, толком не знают, что говорить. В итоге это такие комментарии, типа: “Ну, деревья сажать. Ну да, и глава. Ну да, и замы”.





Там, во власти, где к бюджету относятся, как к личной “кубышке”, вообще понимают, что за выплачиваемые деньги можно было бы требовать от этих работников, как бы это сказать… Более живых и гибких действий? Ибо, похоже, пользы от них нет не только обществу, но и власти.



