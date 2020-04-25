Торговая сеть «Алми» решила выпустить еще больше акций: надо погасить долги

















Средства от продажи акций будут использованы на «погашение займов, кредитов и процентов по ним».





Не так давно ретейлер решил реорганизовать свое юрлицо и выделить из него общество с ограниченной ответственностью. Сеть тогда отказалась комментировать это решение.





За «Юнифуд» стоит выходец из Пинска — Александр Зарибко, который длительное время был совладельцем российской группы компаний «Виктория». Она занималась одним из крупных розничных проектов на рынке России. В 2005 году Зарибко основал сеть «Алми». Более 10 лет она работала и в Беларуси, и в России. Однако затем он продал российскую часть этого бизнеса.





Сейчас у «Юнифуд» в Беларуси 55 розничных объектов под брендами: «Алми», Zakrama, Spar, Interspar, Eurospar.