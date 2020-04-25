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Торговая сеть «Алми» решила выпустить еще больше акций: надо погасить долги

25.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «Юнифуд» (сеть «Алми») в очередной раз приняла решение о дополнительной эмиссии акций, но объем выпуска увеличен. В марте речь шла примерно о 15,7 млн рублей, а сейчас — более 16 млн. Продавать будут по закрытой подписке до 1 мая.





Средства от продажи акций будут использованы на «погашение займов, кредитов и процентов по ним».

Не так давно ретейлер решил реорганизовать свое юрлицо и выделить из него общество с ограниченной ответственностью. Сеть тогда отказалась комментировать это решение.

За «Юнифуд» стоит выходец из Пинска — Александр Зарибко, который длительное время был совладельцем российской группы компаний «Виктория». Она занималась одним из крупных розничных проектов на рынке России. В 2005 году Зарибко основал сеть «Алми». Более 10 лет она работала и в Беларуси, и в России. Однако затем он продал российскую часть этого бизнеса.

Сейчас у «Юнифуд» в Беларуси 55 розничных объектов под брендами: «Алми», Zakrama, Spar, Interspar, Eurospar.
 
 
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Компания «Юнифуд» (сеть «Алми») в очередной раз приняла решение о дополнительной эмиссии акций, но объем выпуска увеличен. В марте речь шла примерно о 15,7 млн рублей,...
 
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