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«Мужчина счастлив с той, кто не цепляется за штанину». О том, к каким женщинам уходят из семьи
Источник материала: Tut.by
Колумнист Милана Егорова делится секретом, к каким женщинам из долгих (а порой и не очень) отношений сбегают мужчины.
О принцессах-истеричках и затравленных мужчинах
Когда я читала комментарии
Независимость до сих пор для многих остается синонимом равнодушию. Хотя это ведь не тождественные понятия. Можно горячо любить человека, но не выстраивать всю свою жизнь вокруг его персоны. И мужчина будет счастлив, что находится рядом с той, которая уважает его субъектность, не цепляется за штанину и не сидит с кислой миной, когда он вдруг решает сделать что-то для себя, а не своей госпожи.
Это освобождает от чувства вины, а вместо «должен» появляется «хочу» — и делать на энтузиазме и по доброй воле человек стремится больше. Любовью и бриллиантами задаривают тех, кто этого не требует, но принимает с благодарностью и уважением к дарителю.
Большинству женщин эти отношения недоступны. Дамы в своей голове царят над миром и считают себя достойными всяческих привилегий от мироздания просто из-за наличия у себя вагины. Мужик у них всегда что-то да должен: хоть денег, хоть поддержки, хоть эрекции. Иначе «я не чувствую себя любимой» или «с тобой я забыла, что такое быть женщиной».
Идут годы, принцессы стареют, претензий к мужчинам больше, а вой «перевелись настоящие мужики» — все громче. Принцы, которые в юности еще маячили на горизонте из-за красоты и очарования молодости, разбегаются или предлагают секс на одну ночь, а если королевишна все-таки вышла замуж, ее семейная жизнь проходит в атмосфере взаимных претензий и обид.
Знаете, в чем трагедия? В речевых оборотах, приведенных выше, отражен настоящий мрак самосознания. Вдумайтесь! Взрослая дееспособная личность с сохранным интеллектом перекладывает ответственность за свое самоощущение на другого человека.
Она даже не способна прочувствовать границы своего гендера, если рядом нет возбужденного мужика. Женщиной себя чувствует, если рядом есть кто-то говорящий об этом. И, заявляя о такой расфокусировке, эти женщины не врут: у них действительно нет внутренних механизмов, которые бы сделали их независимыми от чужой оценки. Человека нет, хотя его физическая оболочка есть.
Верю, что это лечится. И что начинать нужно с самоуважения и скромности. То есть не мнить себя еще лучше и грандиозней, как учат на женских тренингах, а стать самой себе мамой и папой. Это значит сделать себя ответственной за свою жизнь, здоровье и эмоциональное состояние. Перестать тянуть опеку из людей. Не ныть, что мир суров, человек человеку волк и все приходится тащить самой — а мысли не допускать, что вы инвалид, который не способен позаботиться о себе. Вернитесь в реальность и представьте, как убого выглядит взрослый человек, который смотрит на мир голодным взглядом, тянет немощные ручонки к людям и оценивает окружающих с позиции, что с них можно поиметь. Не пытается быть полезным обществу, а ищет маму, которая утрет сопли и расскажет, что не ты идиотка, а просто люди вокруг черствые.
Я акцентирую внимание именно на женской инфантильности, потому что у нас женский портал. Но несправедливо говорить, что отсутствие личности характерно только для женщин — таких мужчин тоже хватает. Я бы сказала, что инфантилов, для которых любовь выражается в возможности впиться в партнера и сожрать его, большинство. И вот живут они друг с другом, ненавидят или презирают, но причину своих бед предпочитают искать в плохих мужьях и женах, измельчавших мужиках или слишком меркантильных женщинах.
Самоуважение как фора и конкурентное преимущество
А теперь представьте, какое конкурентное преимущество на этом унылом фоне получают люди со стержнем и самоуважением. Только то, что они не пытаются отожрать от людей кусок и не требуют быть для себя няньками, дает невероятную фору.
Интересно, что внешне выглядят такие редкие бриллианты тоже лучше большинства представителей своего пола. Особенно с возрастом, когда на смену природным данным приходит навык заботиться о себе. Такие женщины выглядят устойчивыми, у них нет голодного взгляда и жажды всех покорить. Забота о себе идет из внутренней необходимости становиться лучше там, где ты можешь на это повлиять. Просто потому что развитие — это жизнь.
Такие женщины следят за здоровьем, чтобы быть энергичнее и чувствовать себя лучше, иметь больший запас сил для карьеры, любимых дел и заботы о близких. Язык они учат не из-под палки, а чтобы открыть себе доступ к самостоятельным путешествиям и миллионам единиц контента, недоступного на русском языке, чтобы стать еще чуть-чуть образованнее. Карьеру строят, потому что любят профессию и уважают принципы социальной конкуренции. И мужчин замечают, уважают и любят, но как равных партнеров, а не как банкомат и замену родителей.
Человек с самоуважением понимает принципы конкуренции и умеет с ними работать. Чрезмерная полнота (и худоба) ассоциируется с распущенностью и нездоровьем. Да, мир суров, но работает именно так. Поэтому с этими закономерностями нужно научиться жить и конкурировать, чтобы либо привести себя в форму, либо компенсировать недостаток за счет сильных сторон личности.
О заботе, которая покоряет
Недавно я перечитывала воспоминания современников о Лиле Брик и в который раз восхитилась этой личностью. Ее нельзя назвать красавицей, но мужчины были от нее без ума, бросали жен, должности и карьеры, чтобы быть рядом. Секрет такой привлекательности, думаю, как раз в самоуважении, любви к жизни и интересе к самой себе. Даже в старости она была аккуратно причесана, ухожена, а перед самой смертью, уже утратив подвижность из-за перелома шейки бедра, вела переписки с молодыми поэтами, интересовалась искусством и старалась узнавать что-то новое.
А еще эта женщина поняла и раскрыла суть настоящей заботы, которая буквально привязывает мужчину. Звучит секрет так: «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают, — говорила она. — И разрешать ему то, что не разрешают ему дома. Например курить или ездить, куда вздумается. Ну а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье».
Смотрите, внушить другому человеку, что он гениальный и особенный — основное и самое сложное. Люди тянутся к тем, с кем способны почувствовать себя лучше, с кем хочется творить и развиваться. Искренним восхищением вы даете человеку потрясающий запас энергии. На это подсаживаются многие, и чем более зависима самооценка, тем сильнее привязывается человек.
Сделать это можно только при наличии честного интереса: оторвавшись от любования собой и посмотрев на человека как на отдельную удивительную личность, будто на предмет искусства, которым можно восхищаться, не трогая руками и не присваивая. Большинство женщин поступают с точностью до наоборот: пытаются получить это от мужчин (кто откровенными нарядами, кто эротическими атаками, кто нытьем). Цель у этих экзекуций одна: доказать себе с помощью другого человека, что ты ого-го-го.
Не давать хотят многие, а получать, и чем быстрее и больше, тем лучше. Удивительно ли, что от них шарахаются?
«Разрешить ему то, что не разрешают дома. Например курить или ездить, куда вздумается». Не мамой быть взрослому человеку, а равным партнером, не претендующим на вкусы и человеческую свободу, уважающего желание хоть курить, хоть проводить время отдельно.
Это убивает чувство вины, которым придавлено большинство современных мужчин. Человек перестает тяготиться отношениями, поскольку в них он не теряет свободу и самого себя. Любимая женщина не требует, чтобы ради нее оставили целый мир. Она не сидит у окна в слезах, пока мужчина занят делами. Она не истерит, когда нужно переключиться на что-то другое. Она не ждет, а живет своей жизнью, поэтому к ней хочется скорее вернуться.
И вы встречаетесь не от нужды или аргументов «так надо», а потому что оба этого хотите и предпочитаете общество друг друга. Как свободные здоровые люди.
Отдельно расскажу про шелковое белье и хорошую обувь. Дело не столько в том, что красивое, правильно подобранное белье украшает каждую (хотя и это тоже). Понять смысл этой фразы проще, если оценить контекст и время, в которое пришлось жить Лиле. Это революция, голод и постоянная нехватка не только красивой одежды, но и еды, средств гигиены, лекарств.
В стране нет ничего, а у героини шелковое белье и добротная обувь, хотя на большинстве женщин рейтузы и пошитые из пододеяльников бюстгальтеры. Совсем другой социальный уровень и навык обеспечить себе достойное существование даже в страшные времена.
И, заметьте, обувь в цитате не женственная, не кокетливая — нет чувственного эпитета, который бы подчеркивал, что речь идет об инструменте охоты на мужчин. Обувь просто хорошая. То есть качественная, украшающая ногу и при этом удобная. Жертвы нет, как и желания служить даже в малом. Вот рецепт человека, который привлекателен не из страха, что партнер уйдет к другой, если не накачаешь губы, или что партнерша изменит с соседом, если не дашь денег, а из внутренней свободы и силы. Совсем ведь другое состояние — прочувствуйте. И как перед этим устоять, верно?
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