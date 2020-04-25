«Мужчина счастлив с той, кто не цепляется за штанину». О том, к каким женщинам уходят из семьи

Источник материала: Tut.by

Колумнист Милана Егорова делится секретом, к каким женщинам из долгих (а порой и не очень) отношений сбегают мужчины.



Фото: pexels.com

О принцессах-истеричках и затравленных мужчинах

Когда я читала комментарии к своей предыдущей колонке , от опусов некоторых девушек шевелились волосы. Либо страшная мизогиния с подтекстом «я не такая, как эти дурочки, налетай, парни!», либо вопросы «а как то, что я забила на мужа, поможет наладить с ним сексуальную жизнь?». Напомню, в материале я ничего не сказала про равнодушие к мужчине, и про «забить» ничего не говорила. Но инфантилки все перекрутили.

Независимость до сих пор для многих остается синонимом равнодушию. Хотя это ведь не тождественные понятия. Можно горячо любить человека, но не выстраивать всю свою жизнь вокруг его персоны. И мужчина будет счастлив, что находится рядом с той, которая уважает его субъектность, не цепляется за штанину и не сидит с кислой миной, когда он вдруг решает сделать что-то для себя, а не своей госпожи.

Это освобождает от чувства вины, а вместо «должен» появляется «хочу» — и делать на энтузиазме и по доброй воле человек стремится больше. Любовью и бриллиантами задаривают тех, кто этого не требует, но принимает с благодарностью и уважением к дарителю.

Большинству женщин эти отношения недоступны. Дамы в своей голове царят над миром и считают себя достойными всяческих привилегий от мироздания просто из-за наличия у себя вагины. Мужик у них всегда что-то да должен: хоть денег, хоть поддержки, хоть эрекции. Иначе «я не чувствую себя любимой» или «с тобой я забыла, что такое быть женщиной».

Идут годы, принцессы стареют, претензий к мужчинам больше, а вой «перевелись настоящие мужики» — все громче. Принцы, которые в юности еще маячили на горизонте из-за красоты и очарования молодости, разбегаются или предлагают секс на одну ночь, а если королевишна все-таки вышла замуж, ее семейная жизнь проходит в атмосфере взаимных претензий и обид.

Знаете, в чем трагедия? В речевых оборотах, приведенных выше, отражен настоящий мрак самосознания. Вдумайтесь! Взрослая дееспособная личность с сохранным интеллектом перекладывает ответственность за свое самоощущение на другого человека.



Фото: pexels.com

Она даже не способна прочувствовать границы своего гендера, если рядом нет возбужденного мужика. Женщиной себя чувствует, если рядом есть кто-то говорящий об этом. И, заявляя о такой расфокусировке, эти женщины не врут: у них действительно нет внутренних механизмов, которые бы сделали их независимыми от чужой оценки. Человека нет, хотя его физическая оболочка есть.

Верю, что это лечится. И что начинать нужно с самоуважения и скромности. То есть не мнить себя еще лучше и грандиозней, как учат на женских тренингах, а стать самой себе мамой и папой. Это значит сделать себя ответственной за свою жизнь, здоровье и эмоциональное состояние. Перестать тянуть опеку из людей. Не ныть, что мир суров, человек человеку волк и все приходится тащить самой — а мысли не допускать, что вы инвалид, который не способен позаботиться о себе. Вернитесь в реальность и представьте, как убого выглядит взрослый человек, который смотрит на мир голодным взглядом, тянет немощные ручонки к людям и оценивает окружающих с позиции, что с них можно поиметь. Не пытается быть полезным обществу, а ищет маму, которая утрет сопли и расскажет, что не ты идиотка, а просто люди вокруг черствые.

Я акцентирую внимание именно на женской инфантильности, потому что у нас женский портал. Но несправедливо говорить, что отсутствие личности характерно только для женщин — таких мужчин тоже хватает. Я бы сказала, что инфантилов, для которых любовь выражается в возможности впиться в партнера и сожрать его, большинство. И вот живут они друг с другом, ненавидят или презирают, но причину своих бед предпочитают искать в плохих мужьях и женах, измельчавших мужиках или слишком меркантильных женщинах.

Самоуважение как фора и конкурентное преимущество

А теперь представьте, какое конкурентное преимущество на этом унылом фоне получают люди со стержнем и самоуважением. Только то, что они не пытаются отожрать от людей кусок и не требуют быть для себя няньками, дает невероятную фору.

Интересно, что внешне выглядят такие редкие бриллианты тоже лучше большинства представителей своего пола. Особенно с возрастом, когда на смену природным данным приходит навык заботиться о себе. Такие женщины выглядят устойчивыми, у них нет голодного взгляда и жажды всех покорить. Забота о себе идет из внутренней необходимости становиться лучше там, где ты можешь на это повлиять. Просто потому что развитие — это жизнь.

Такие женщины следят за здоровьем, чтобы быть энергичнее и чувствовать себя лучше, иметь больший запас сил для карьеры, любимых дел и заботы о близких. Язык они учат не из-под палки, а чтобы открыть себе доступ к самостоятельным путешествиям и миллионам единиц контента, недоступного на русском языке, чтобы стать еще чуть-чуть образованнее. Карьеру строят, потому что любят профессию и уважают принципы социальной конкуренции. И мужчин замечают, уважают и любят, но как равных партнеров, а не как банкомат и замену родителей.



Фото: pexels.com

Человек с самоуважением понимает принципы конкуренции и умеет с ними работать. Чрезмерная полнота (и худоба) ассоциируется с распущенностью и нездоровьем. Да, мир суров, но работает именно так. Поэтому с этими закономерностями нужно научиться жить и конкурировать, чтобы либо привести себя в форму, либо компенсировать недостаток за счет сильных сторон личности.

О заботе, которая покоряет

Недавно я перечитывала воспоминания современников о Лиле Брик и в который раз восхитилась этой личностью. Ее нельзя назвать красавицей, но мужчины были от нее без ума, бросали жен, должности и карьеры, чтобы быть рядом. Секрет такой привлекательности, думаю, как раз в самоуважении, любви к жизни и интересе к самой себе. Даже в старости она была аккуратно причесана, ухожена, а перед самой смертью, уже утратив подвижность из-за перелома шейки бедра, вела переписки с молодыми поэтами, интересовалась искусством и старалась узнавать что-то новое.

А еще эта женщина поняла и раскрыла суть настоящей заботы, которая буквально привязывает мужчину. Звучит секрет так: «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают, — говорила она. — И разрешать ему то, что не разрешают ему дома. Например курить или ездить, куда вздумается. Ну а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье».

Смотрите, внушить другому человеку, что он гениальный и особенный — основное и самое сложное. Люди тянутся к тем, с кем способны почувствовать себя лучше, с кем хочется творить и развиваться. Искренним восхищением вы даете человеку потрясающий запас энергии. На это подсаживаются многие, и чем более зависима самооценка, тем сильнее привязывается человек.



Фото: pexels.com

Сделать это можно только при наличии честного интереса: оторвавшись от любования собой и посмотрев на человека как на отдельную удивительную личность, будто на предмет искусства, которым можно восхищаться, не трогая руками и не присваивая. Большинство женщин поступают с точностью до наоборот: пытаются получить это от мужчин (кто откровенными нарядами, кто эротическими атаками, кто нытьем). Цель у этих экзекуций одна: доказать себе с помощью другого человека, что ты ого-го-го.

Не давать хотят многие, а получать, и чем быстрее и больше, тем лучше. Удивительно ли, что от них шарахаются?

«Разрешить ему то, что не разрешают дома. Например курить или ездить, куда вздумается». Не мамой быть взрослому человеку, а равным партнером, не претендующим на вкусы и человеческую свободу, уважающего желание хоть курить, хоть проводить время отдельно.

Это убивает чувство вины, которым придавлено большинство современных мужчин. Человек перестает тяготиться отношениями, поскольку в них он не теряет свободу и самого себя. Любимая женщина не требует, чтобы ради нее оставили целый мир. Она не сидит у окна в слезах, пока мужчина занят делами. Она не истерит, когда нужно переключиться на что-то другое. Она не ждет, а живет своей жизнью, поэтому к ней хочется скорее вернуться.

И вы встречаетесь не от нужды или аргументов «так надо», а потому что оба этого хотите и предпочитаете общество друг друга. Как свободные здоровые люди.

Отдельно расскажу про шелковое белье и хорошую обувь. Дело не столько в том, что красивое, правильно подобранное белье украшает каждую (хотя и это тоже). Понять смысл этой фразы проще, если оценить контекст и время, в которое пришлось жить Лиле. Это революция, голод и постоянная нехватка не только красивой одежды, но и еды, средств гигиены, лекарств.



Фото: wikipedia.org / Лиля Брик

В стране нет ничего, а у героини шелковое белье и добротная обувь, хотя на большинстве женщин рейтузы и пошитые из пододеяльников бюстгальтеры. Совсем другой социальный уровень и навык обеспечить себе достойное существование даже в страшные времена.

И, заметьте, обувь в цитате не женственная, не кокетливая — нет чувственного эпитета, который бы подчеркивал, что речь идет об инструменте охоты на мужчин. Обувь просто хорошая. То есть качественная, украшающая ногу и при этом удобная. Жертвы нет, как и желания служить даже в малом. Вот рецепт человека, который привлекателен не из страха, что партнер уйдет к другой, если не накачаешь губы, или что партнерша изменит с соседом, если не дашь денег, а из внутренней свободы и силы. Совсем ведь другое состояние — прочувствуйте. И как перед этим устоять, верно?

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