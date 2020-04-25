В Комитет госконтроля в первом квартале 2020 года поступило 176 обращений

Источник материала: Пинский Вестник

В Комитет в первом квартале с.г. поступило 176 обращений, что меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019-го на 16,1%.



Традиционно наибольшее количество обращений граждан поступило из Бреста , Барановичей, Пинска. В разрезе районов — от жителей Лунинецкого, Кобринского и Брестского районов.

На 45% было больше обращений, касавшихся вопросов труда и заработной платы. Так, преподаватели одного из учреждений образования Кобринского района пожаловались на необоснованное снижение начисленной заработной платы за январь с.г. в сравнении с декабрем

2019-го. При этом одному из учителей было недоначислено 89,83 руб., другому — 165,05 руб. Выявленные нарушения устранены, заработная плата работникам доначислена и выплачена. Директор учреждения образования привлечен к дисциплинарной ответственности.



Обоснованными признаны и доводы обратившегося на «прямую телефонную линию» работника одного из учреждений образования Пружанского района о неправомерном снижении размера заработной платы в январе 2020-го. В результате вмешательства Комитета допущенная ошибка при расчете зарплаты устранена, разница в сумме 71,26 руб. выплачена работнику.



Треть поступивших в Комитет в первом квартале обращений касалась деятельности предприятий и организаций. При этом в результате проведения Комитетом контрольно-аналитических мероприятий по отдельным обращениям в деятельности сельскохозяйственных организаций установлены факты бесхозяйственности.



В части коммунально-бытовых вопросов и благоустройства большинство жалоб касалось некачественно выполненных работ по капитальному ремонту домов. В ходе изучения доводов заявителей установлены случаи, когда требовалось провести дополнительный ремонт по устранению недостатков, образовавшихся при проведении так называемого капитального ремонта.



К примеру, после обращения жителя г.Бреста в Комитет устранены недостатки, образовавшиеся в ходе проведения капитального ремонта одного из домов по улице Кирова: восстановлены разбитые строителями ступеньки в местах общего пользования, нарушенная отделка в квартирах, отремонтирована кровля. Виновное должностное лицо КУП «ЖРЭУ г.Бреста» привлечено к дисциплинарной ответственности.

Жители г.Микашевичи (Лунинецкий район) после проведенного капитального ремонта дома также неоднократно пытались достучаться до местного ЖКХ с целью устранения некачественно выполненных ремонтных работ. Создавались комиссии, проводились обследования, фиксировались недоделки, однако работы по устранению недостатков не осуществлялись. После вмешательства Комитета отдельные работы произведены в первом квартале текущего года, а их часть запланирована к выполнению во втором квартале. Виновное должностное лицо освобождено от занимаемой должности.



В ходе рассмотрения сведений, изложенных в обращениях, поступивших и находившихся на контроле в Комитете, а также при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об обращениях в первом квартале 2020 года проведены 13 проверочных мероприятий. В результате четыре физических и два юридических лица привлечены к административной ответственности, 20 человек — к дисциплинарной, три должностных лица освобождены от занимаемых должностей.



Комитет государственного контроля

Брестской области