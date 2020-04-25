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Танцующая на крыльце дома бабушка стала звездой в соцсетях

25.04.2020 09:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Танцующая на крыльце дома бабушка стала звездой в соцсетях

Жительница Великобритании стала настоящей звездой в соцсетях благодаря танцу, которому ее научил 18-летний внук во время самоизоляции. Видео опубликовано в TikTok.

Льюис Ли решил немного развеселить свою 76-летнюю бабушку Филлис, которую ласково называет Нэн.

Внук принес пожилой родственнице продукты, а заодно решил поднять настроение и научить ее веселому танцу.

Обучение проходило на безопасном расстоянии. Льюис включил музыку и показал бабушке модные танцевальные движения. Нэн смогла уловить ритм и привела в восторг пользователей соцсетей.

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Жительница Великобритании стала настоящей звездой в соцсетях благодаря танцу, которому ее научил 18-летний внук во время самоизоляции. Видео опубликовано в TikTok....
 
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