Танцующая на крыльце дома бабушка стала звездой в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Жительница Великобритании стала настоящей звездой в соцсетях благодаря танцу, которому ее научил 18-летний внук во время самоизоляции. Видео опубликовано в TikTok.

Льюис Ли решил немного развеселить свою 76-летнюю бабушку Филлис, которую ласково называет Нэн.

Внук принес пожилой родственнице продукты, а заодно решил поднять настроение и научить ее веселому танцу.

Обучение проходило на безопасном расстоянии. Льюис включил музыку и показал бабушке модные танцевальные движения. Нэн смогла уловить ритм и привела в восторг пользователей соцсетей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram