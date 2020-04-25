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Что делать, если один из супругов умер...

25.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Кодекс Республики Беларусь о браке и семье определяет общее правило, согласно которому имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из них оно приобретено либо на кого или кем из них внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью.

Если в состав наследства входит имущество, находящееся в совместной собственности супругов, то при наличии пережившего супруга ему выдается свидетельство о праве собственности на 1/2 долю в таком имуществе. Наследникам свидетельство о праве на наследство будет выдано на 1/2 долю умершего супруга.

Получить свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, нажитом супругами в период брака, переживший супруг вправе и до получения свидетельства о праве на наследство.

За выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, нажитом супругами в период брака, взыскивается нотариальный тариф в размере 100% базовой величины — 27 рублей. Для некоторых категорий лиц предусмотрена льгота по уплате нотариального тарифа. За выдачу свидетельства о праве собственности на денежные средства во вкладах (депозитах) подлежит уплате нотариальный тариф в размере 3% от суммы причитающихся к получению денежных средств во вкладах, но не более 100% базовой величины.

Льгота по уплате нотариального тарифа применяется при выдаче пережившему супругу (бывшему супругу) свидетельства о праве собственности на долю жилого дома, квартиры, а также на земельный участок, на котором они расположены, или пая (взноса) в жилищно-строительном кооперативе или иной организации застройщиков, если он постоянно проживал на день смерти своего супруга и продолжает проживать в этом доме, квартире после его смерти; и при выдаче свидетельства о праве собственности на долю неполученных сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий.

Елена КОВАЛЬ,
нотариус Брестского нотариального округа
 
 
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Кодекс Республики Беларусь о браке и семье определяет общее правило, согласно которому имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из...
 
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