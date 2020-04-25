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В Глусском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина

25.04.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 апреля примерно в полпятого вечера в деревне Бояново Глусского района горел жилой дом. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей строение было охвачено пламенем, кровля и перекрытие частично обрушились. Также горела сухая растительность, из-за чего пламя могло перекинуться на соседние домовладения. 

По словам соседей, в горевшем здании мог находиться человек. В доме проживал безработный 53-летний мужчина, который характеризовался посредственно. При наличии денег гражданин употреблял спиртное. 

В ходе ликвидации пожара подразделения МЧС обнаружили под обломками кровли тело хозяина дома. Огнём уничтожены кровля, перекрытие и имущество в жилище, повреждены стены. Причина загорания выясняется. 

На неделе в Гродненском районе произошёл пожар в трёхэтажном доме.

В огне погибли два человека – здесь подробности

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Новости Беларуси. 24 апреля примерно в полпятого вечера в деревне Бояново Глусского района горел жилой дом.  По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия...
 
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