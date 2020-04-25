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В Глусском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 апреля примерно в полпятого вечера в деревне Бояново Глусского района горел жилой дом.
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По словам соседей, в горевшем здании мог находиться человек. В доме проживал безработный 53-летний мужчина, который характеризовался посредственно. При наличии денег гражданин употреблял спиртное.
В ходе ликвидации пожара подразделения МЧС обнаружили под обломками кровли тело хозяина дома. Огнём уничтожены кровля, перекрытие и имущество в жилище, повреждены стены. Причина загорания выясняется.
На неделе в Гродненском районе произошёл пожар в трёхэтажном доме.
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Новости Беларуси. 24 апреля примерно в полпятого вечера в деревне Бояново Глусского района горел жилой дом. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия...
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