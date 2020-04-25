Фотофакт. Желтые вазы на пл. Победы перекрашивают

Новый цвет, как сообщали ранее в Министерстве культуры, будет близок к оттенку слоновой кости, что соответствует изначальному, историческому, облику ваз. Еще в 1950-х годах они возникли в Минске вместе с баллюстрадой (перилами из фигурных столбиков), которая сейчас является историко-культурной ценностью и охраняется государством.





Ярко-желтыми вазы стали в 2018 году. Мнения минчан разделились – кому-то нравилось фотографироваться возле ярких объектов, а кто-то, наоборот, выражал протест и требовал вернуть проспекту его гармоничную цветовую целостность.





Дело в том, что решение о покраске тогда не было согласовано с Министерством культуры. Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома сразу же направил указания исправить эту ситуацию – в «Горремавтодор», организацию, которая и проводила работы. Но финансирования не хватило, поэтому ничего не предпринимали – как говорится, до лучших времен. Зато сейчас, кроме внешнего обновления объекта, планируется его реконструкция.



