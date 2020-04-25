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Фотофакт. Желтые вазы на пл. Победы перекрашивают

25.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Им возвращают исторический цвет
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Новый цвет, как сообщали ранее в Министерстве культуры, будет близок к оттенку слоновой кости, что соответствует изначальному, историческому, облику ваз.  Еще в 1950-х годах они возникли в Минске вместе с баллюстрадой (перилами из фигурных столбиков), которая сейчас является историко-культурной ценностью и охраняется государством.

Ярко-желтыми вазы стали в 2018 году. Мнения минчан разделились – кому-то нравилось фотографироваться возле ярких объектов, а кто-то, наоборот, выражал протест и требовал вернуть проспекту его гармоничную цветовую целостность.

Дело в том, что решение о покраске тогда не было согласовано с Министерством культуры. Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома сразу же направил указания исправить эту ситуацию – в «Горремавтодор», организацию, которая и проводила работы. Но финансирования не хватило, поэтому ничего не предпринимали – как говорится, до лучших времен. Зато сейчас, кроме внешнего обновления объекта, планируется его реконструкция.

Фото Марии Войтик
 
Теги: Минск
 
 
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