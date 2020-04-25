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Полковник-оппозиционер и пытки в Сирии. За что в Германии судят беженцев

25.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Старший прокурор Джаспер Клинге представляет обвинение на суде в Кобленце Суд над двумя сирийцами, начавший в четверг в немецком Кобленце, стал первым процессом о пытках, совершенных правительством Башара Асада.

Полковник-оппозиционер и пытки в Сирии. За что в Германии судят беженцев
REUTERS, обвиняемый Ияд А. перед началом судебного заседания скрывает свое лицо под капюшоном
Суд над двумя сирийцами, начавший в четверг в немецком Кобленце, стал первым процессом о пытках, совершенных правительством Башара Асада, пишет Русская служба Би-би-си. Следствие считает одного из обвиняемых полковником разведки. Он обвиняется в изнасилованиях, убийствах и массовых пытках. Второго мужчину обвинение считает подчиненным первого, также пытавшим десятки человек.

Оба мужчины оказались в Германии в качестве беженцев и попросили политического убежища. Их арестовали в 2019 году.

Правительство Асада категорически отрицает обвинения в пытках, но в докладе ООН от 2018 года утверждается, что власти Сирии задерживают и пытают десятки тысяч людей.

А в пятницу во Франкфурте начался процесс по делу о геноциде против мужчины, которого считают боевиком “Исламского государства” (организация запрещена в России) и участником вторжения на земли езидов в северном Ираке, когда тысячи женщин были угнаны в рабство.

В чем суть обвинений?

Следствие считает, что главный обвиняемый, 57-летний Анвар Р., возглавлял 251-й отдел Главного управления безопасности, а второй, 43-летний Ияд А. служил под его руководством.

Немецкие прокуроры считают, что в 2011 и 2012 годах Анвар Р. в звании полковника руководил пытками как минимум 4 тыс. заключенных в тюрьме Аль-Хатиб в Дамаске, и не меньше 58 из них погибли от пыток. Его также обвиняют в изнасилованиях и сексуальном насилии.

Ияд А. обвиняется в соучастии в пытках 30 заключенных.

Следствие считает, что Анвар попал в Германию в июле 2014 года, а Ияд - в апреле 2018-го. Оба подали заявление на политическое убежище.

В случае обвинительного приговора Анвар может получить пожизненный срок, а Ияд - до 15 лет заключения.

Отдел военных преступлений

В преддверии заседания перед судом в Кобленце собрались беженцы и активисты. Среди них - правозащитник Анвар аль-Бунни. Он утверждает, что Анвар Р. лично арестовал его в Дамаске.

Двое снова встретились уже в Берлине. Аль-Бунни утверждает, что заметил своего бывшего тюремщика на улице в 2014 году, но не сразу узнал его.

Кроме свидетельских показаний, в материалах обвинения важную роль играют десятки тысячи фотографий, сделанных перебежчиком из сирийской армии. Он покинул страну в 2013 году. В деле он фигурирует под именем Цезарь.

Доказательства преступлений сирийских силовиков собирал специальный департамент в Федеральном ведомстве уголовной полиции, известный как отдел военных преступлений, сообщает немецкая телерадиокомпания “Дойче велле”.

Отдел расквартирован в небольшом городке Меккенхайм возле Бонна. Следствию помогала нидерландская общественная организация “Комиссия международного правосудия и ответственности” (CIJA), получающая финансирование от немецкого правительства.

Организация смогла вывезти из Сирии сотни тысяч правительственных документов. В них были найдены возможные доказательства преступлений.

Причем тут Германия?

Законы Германии предусматривают для военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида универсальную юрисдикцию, то есть право расследовать действия, совершенные за ее пределами и без участия немцев.

Кроме Сирии, в рамках этого принципа немецкие власти расследуют обвинения в военных преступлениях, совершенных в Ираке, Афганистане, Ливии, Мали и других странах, заявили в Ассоциации судей Германии.

“Германия - не убежище для военных преступников”, - заявил глава ассоциации Свен Ребен в интервью агентству DPA.

Из силовика в оппозиционера

В статье “Дойче велле” приводятся драматические подробности судьбы бывшего полковника.

Сбежав в Германию, Анвар Р. присоединился к оппозиции и стал борцом с режимом Асада. Он получил вид на жительство и перевез семью в Берлин.

Однако он боялся покушений со стороны бывших соратников из сирийской разведки и обратился в полицию, ища защиты.

Источники рассказали “Дойче Велле”, что бывший силовик охотно рассказывал на допросах о своей прошлой жизни в Сирии и не ожидал, что откровенность обернется для него арестом.

Процесс о геноциде во Франкфурте

В пятницу еще один немецкий суд начал процесс по делу о преступлениях против человечности, совершенных на Ближнем Востоке.

Во Франкфурте на скамье подсудимых по обвинению в геноциде, убийстве и торговле людьми оказался 37-летний мужчина, которого обвинение считает боевиком “Исламского государства”.

Мужчина был арестован в Греции в прошлом году. Прокуроры считают, что он занимал посты в неформальной столице этой джихадистской организации в сирийской Ракке.

Обвинения относится к вторжению ИГ в 2014 году в территории на севере Ирака, населенные езидами. Езиды - это этнорелигиозное меньшинство, которое исповедует собственную религию и за это часто подвергается преследованиям.

Боевики порабощали и убивали тысячи мусульман и иноверцев, но езиды подверглись особенно жестокому насилию. Около семи тысяч езидских женщин и девочек были угнаны в сексуальное рабство.

Прокуроры считают, что обвиняемый угнал в рабство езидскую женщину по имени Нора и ее дочь и держал их в иракском городе Эль-Фаллуджа, где жил со своей немецкой женой.

Он издевался над обеими рабынями и заковал пятилетнюю девочку в цепи, оставив ее умирать от жажды.

В Мюнхене с прошлого года продолжается процесс над его немецкой женой Дженнифер В. Ее обвиняют в членстве в “Исламском государстве” и в преступном бездействии в отношении двух езидских пленниц. Она была арестована в Турции.
 
 
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Старший прокурор Джаспер Клинге представляет обвинение на суде в Кобленце Суд над двумя сирийцами, начавший в четверг в немецком Кобленце, стал первым процессом о...
 
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