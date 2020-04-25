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Белорусских туристов доставят домой из Индии

25.04.2020 09:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусских туристов доставят домой из Индии

Белорусские туристы продолжают возвращаться домой из самых отдалённых уголков планеты. Сегодня очередной эвакуационный рейс – на этот раз из индийского штата Гоа.

Вылет назначен на шесть вечера по местному времени. На борту будут не только белорусы – в Минск доставят и иностранцев, которые из-за закрытых границ застряли в Индии. С начала пандемии «Белавиа» организовала более двух десятков внеплановых рейсов. На родину уже смогли вернуться несколько тысяч белорусов.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские туристы продолжают возвращаться домой из самых отдалённых уголков планеты. Сегодня очередной эвакуационный рейс – на этот раз из индийского штата...
 
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