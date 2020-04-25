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Белорусских туристов доставят домой из Индии
Источник материала: ОНТ
Белорусские туристы продолжают возвращаться домой из самых отдалённых уголков планеты. Сегодня очередной эвакуационный рейс – на этот раз из индийского штата Гоа.
Вылет назначен на шесть вечера по местному времени. На борту будут не только белорусы – в Минск доставят и иностранцев, которые из-за закрытых границ застряли в Индии. С начала пандемии «Белавиа» организовала более двух десятков внеплановых рейсов. На родину уже смогли вернуться несколько тысяч белорусов.
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Белорусские туристы продолжают возвращаться домой из самых отдалённых уголков планеты. Сегодня очередной эвакуационный рейс – на этот раз из индийского штата...
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