Белорусских туристов доставят домой из Индии

Источник материала: ОНТ

Белорусские туристы продолжают возвращаться домой из самых отдалённых уголков планеты. Сегодня очередной эвакуационный рейс – на этот раз из индийского штата Гоа.

Вылет назначен на шесть вечера по местному времени. На борту будут не только белорусы – в Минск доставят и иностранцев, которые из-за закрытых границ застряли в Индии. С начала пандемии «Белавиа» организовала более двух десятков внеплановых рейсов. На родину уже смогли вернуться несколько тысяч белорусов.

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