Что нужно хостам весной – секреты пышной листвы

Источник материала: Газета Авангард

Вырастить пышный куст любимого многими ландшафтными дизайнерами и садоводами растения – хосты – под силу даже начинающему цветоводу, если знать некоторые тонкости и нюансы ухода. Особенно внимательно нужно отнестись к потребностям многолетника весной.

Даже если появившиеся из земли ростки выглядят неплохо, их следует подкормить, подрыхлить и защитить от болезней и вредителей. И тогда хосты порадуют вас своим великолепным видом. Узнайте и другие секреты ухода за многолетником.

Секрет №1: хранение хосты до посадки

Хосты в открытый грунт обычно высаживают весной или осенью (с конца августа до середины сентября). В прекрасную пору года это можно делать, когда минует угроза возвратных заморозков. Хотя некоторые сорта и выдерживают отрицательные температуры в несколько градусов, но лучше не рисковать. Оптимальные сроки посадки весной – с конца апреля по первую половину мая.

Однако если вы приобрели растение значительно раньше, то необходимо позаботиться о правильном его хранении. Здесь есть два способа: высадить хосту в горшок или поместить в холодильник в полиэтиленовом пакете с влажными опилками.

При регулярном опрыскивании саженец в отделении для хранения овощей продержится до апреля, после чего его можно будет высадить на доращивание в грядку для рассады или в парник.

В горшке хосту не стоит держать на подоконнике, т.к. она предпочитает тень. Когда растение окрепнет, и наступят благоприятные погодные условия, пересадите его методом перевалки на клумбу или в сад.

Секрет №2: где посадить хосты





Пышность листвы хосты во многом зависит от условий, в которых она будет расти. Поэтому к выбору места ее «проживания» на ближайшие годы необходимо подойти со всей тщательностью.

Лучше всего многолетник развивается в полутени и на защищенном от сквозняков участке. Однако растения с желтой и пестрой листвой нуждаются в солнце значительно больше остальных: оно делает их окраску ярче. Голубые хосты , наоборот, предпочитают тень, т.к. на солнце выгорают.

В тени хосты растут медленнее, но их куст выше, а листва крупнее.

Почву же многолетник любит влажную и богатую гумусом, с нейтральной или слабокислой реакцией. Ведь в природе он произрастает чаще всего вдоль водоемов и на заливных лугах. Поэтому о месте под посадку хосты надо позаботиться еще с осени. Внесите под перекопку 3 ведра компоста на 1 кв.м.

Благотворно для растения соседство с хвойными культурами, опавшие иголки которых подкисляют почву и защищают от нашествия злейших врагов хосты – слизней .

Если хоста плохо растет и не образует на протяжении нескольких лет новых розеток, пересадите ее на солнечное место. От стресса растение начнет наращивать листву, после чего его следует вернуть на постоянное место.

Секрет №3: как поливать хосты





При сухой почве куст растет медленнее, и листва вянет, т.к. влага быстро испаряется с ее большой поверхности. Поэтому полив должен быть регулярным и только под корень, т.к. капли на листьях будут фокусировать солнечный свет, и растение может получить ожоги.

Во время полива грунт должен промокнуть минимум на 10 см в глубину. Но застоя воды хоста тоже не любит. После полива почву стоит подрыхлить, чтобы на ней не образовалась корка, препятствующая поступлению воздуха к корням.

Сохранить влагу поможет мульчирование.

Секрет №4: как ухаживать за хостами весной





Ростки хост после зимы довольно поздно пробиваются на свет. Чтобы не повредить их во время прополки или других работ на клумбе, посадите между кустами первоцветы . Они распустятся раньше и обозначат место посадки хост.

Если вы не обрезали многолетник на зиму, то весной освободите его от старых листьев. Опытные цветоводы рекомендуют убирать сухую растительность пораньше. Так молодые побеги быстрее пустятся в рост и не подвергнутся деформации.

После уборки почву вокруг растений следует замульчировать хвоей, которая не даст слизням добраться до молодых листиков и «полакомиться» ими.

Обрезанные на зиму хосты прорастают раньше. Их необходимо прополоть, подрыхлить и замульчировать открытые корневые шейки. В дальнейшем, когда куст разрастется, прополки ему будут не нужны.

Секрет №5: чем подкормить хосту весной





Посаженные в плодородную почву хосты первые несколько лет не нуждаются в подкормках. Растениям вполне хватает питательных веществ из грунта и компоста, которым их укрывают на зиму.

Но взрослым кустам для формирования обильной зеленой массы весной необходимы азотные подкормки. Хосты хорошо отзываются на органику. Дважды за сезон: в мае и конце июня подкормите их раствором настоя коровяка в соотношении 1:10.

Из минеральных удобрений им «по вкусу» аммиачная селитра , сульфат калия и суперфосфат , но лучше использовать готовый комплексный препарат для декоративнолиственных растений, в котором такие макроэлементы, как азот, фосфор и калий содержатся в равных частях.

Гранулы внесите в разрыхленную почву под куст, а затем его обильно полейте. Такие подкормки проводите 2-3 раза за сезон, последнюю – не позже первой половины августа.

Для хост, как и для большинства растений, актуален принцип: «Лучше недокормить, чем перекормить». Поэтому придерживайтесь дозировок и соблюдайте график подкормок.