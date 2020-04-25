В Беларуси 5 кожевенных предприятий хотят объединить в холдинг

БЕЛТА Татьяну Лугину. "Будем предлагать правительству новую структуру: создание белорусского кожевенного холдинга. На сегодня у нас три старых игрока - кожевенные комбинаты в Минске , Бобруйске и Гродно . В прошлом году в нашу команду добавилось кожевенное предприятие в Могилеве, они показали себя как достаточно стабильные производители и игроки на рынке. Мы им будем предлагать вхождение в холдинг, но это частный бизнес, они будут сами принимать решение", - цитируетТатьяну Лугину.





Присоединиться к холдингу, если его создание будет одобрено, предложат и могилевскому предприятию "Можелит", которое занимается производством желатина.





По словам руководителя концерна, создание холдинга предлагается с учетом опыта других стран: Италии, Польши, Узбекистана и России. "Мы понимаем, что сегодня эта отрасль должна действительно иметь серьезную отдачу, поэтому, глобально проанализировав плюсы и минусы, нынешние подходы и подходы, которые нам хотелось бы иметь, мы выходим с новым предложением", - пояснила Татьяна Лугина.





По ее словам, в I квартале этого года ситуацию в кожевенной отрасли удалось несколько улучшить. Складские запасы шкур на складах мясокомбинатов снижены практически на 20%. На Br1,1 млн уменьшилась дебиторская задолженность перед мясокомбинатами.





Предстоит работа над повышением востребованности отечественного сырья. Два крупнейших производителя обуви - "Белвест" и "Марко" - пока импортируют большой объем кожи. "Если мелкий бизнес, наши галантерейщики и обувщики показывают 60-70% потребления внутреннего кожсырья, то у двух этих холдингов большая импортная составляющая. От этого мы и отталкивались, предлагая новые подходы. Чтобы мотивировать обувщика прийти на наши кожевенные заводы, мы должны выпустить товар по цене и качеству, которые бы соответствовали их ожиданиям и требованиям", - отметила председатель концерна "Беллегпром".