|
Республиканский субботник
25.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Республиканский субботник проходит сегодня на Кричевщине. Трудовые коллективы района принимают участие в наведении порядка, посадке саженцев деревьев. Только все вместе мы можем сделать наш город еще более красивым и удобным для проживания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканский субботник проходит сегодня на Кричевщине. Трудовые коллективы района принимают участие в наведении порядка, посадке саженцев деревьев. Только...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)