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Республиканский субботник

25.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Республиканский субботник проходит сегодня на Кричевщине. Трудовые коллективы района принимают участие в наведении порядка, посадке саженцев деревьев. Только все вместе мы можем сделать наш город еще более красивым и удобным для проживания.

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

Республиканский субботник

 
 
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Республиканский субботник проходит сегодня на Кричевщине. Трудовые коллективы района принимают участие в наведении порядка, посадке саженцев деревьев. Только...
 
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