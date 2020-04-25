Источник материала: Кричевская жизнь

Республиканский субботник проходит сегодня на Кричевщине. Трудовые коллективы района принимают участие в наведении порядка, посадке саженцев деревьев. Только все вместе мы можем сделать наш город еще более красивым и удобным для проживания.











































































