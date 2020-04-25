Сын Зидана будет играть за сборную Алжира





AFP





Летом прошлого года СМИ писали, что сын чемпиона мира и Европы в составе французской сборной, планирует сменить спортивное гражданство.





Главный тренер алжирской команды Джамель Бельмади при поддержке местной федерации футбола уже начал необходимый процесс по натурализации голкипера. В Алжире ждут, что Люка Зидан поможет им в отборочных матчах к чемпионату мира осенью 2020 года.





21-летний Люка в настоящее время выступает на правах аренды за "Расинг". Контракт у него заключен с "Реалом" и истекает 30 июня 2020 года. СМИ писали, что вратарь не планирует продлевать соглашение и хочет продолжить карьеру во Франции.





Люка Зидан играл за юношескую сборную Франции (U-17).



