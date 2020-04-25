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Сын Зидана будет играть за сборную Алжира

25.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сын главного тренер мадридского "Реала" Зинедина Зидана Люка согласился выступать за сборную Алжира, пишет As.


AFP

Летом прошлого года СМИ писали, что сын чемпиона мира и Европы в составе французской сборной, планирует сменить спортивное гражданство.

Главный тренер алжирской команды Джамель Бельмади при поддержке местной федерации футбола уже начал необходимый процесс по натурализации голкипера. В Алжире ждут, что Люка Зидан поможет им в отборочных матчах к чемпионату мира осенью 2020 года.

21-летний Люка в настоящее время выступает на правах аренды за "Расинг". Контракт у него заключен с "Реалом" и истекает 30 июня 2020 года. СМИ писали, что вратарь не планирует продлевать соглашение и хочет продолжить карьеру во Франции.

Люка Зидан играл за юношескую сборную Франции (U-17).
 
 
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Сын главного тренер мадридского "Реала" Зинедина Зидана Люка согласился выступать за сборную Алжира, пишет As.
 
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