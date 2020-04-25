Обновленный вид приобрело воинское кладбище по улице Спокойной

Источник материала: Пинский Вестник

Здесь завершились ремонт и благоустройство могил военнослужащих, погибших при освобождении Пинска от немецко-фашистских захватчиков и скончавшихся в послевоенные годы. Непосредственно захоронений военных лет 39, из них 15 - неизвестных солдат и матросов. Реконструкция выполнялась на всем северном участке, где находятся порядка шести десятков надгробий разных лет. В последний раз памятники павшим воинам устанавливались четверть века тому назад.







За кладбищем осуществляется уход, в том числе при поддержке общественных организаций.







Проведение теперешнего благоустройства было инициировано руководством города в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. В КУПП «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Пинска к нему отнеслись как к особо ответственному поручению. Оно было выполнено силами работников участка содержания городских кладбищ: пятью мужчинами и одной женщиной - смотрителем кладбища Людмилой Пудовкиной. Несколько недель шли шлифовка, шпаклевка, установка табличек, покраска, подсыпка… Самым сложным стало выравнивание осевших надгробий. Кроме того, удалось обновить скульптуру скорбящего солдата, отремонтировать постамент - здесь коллегам-коммунальникам помогла служба ремонтов основных фондов ЖКХ. Кстати, этот монумент до 60-х годов находился на братской могиле в городском парке, а теперь считается кенотафом погибшим в Пинске военнослужащим, чье место захоронения не установлено. Время от времени становятся известны такие фамилии, и несколько лет тому назад они пополнили скорбный список потерь, установленный на постаменте.







Погода благоприятствовала работе, и все запланированное было сделано вовремя. Пожалуй, воинский некрополь давно не выглядел так торжественно, как сейчас. И таким он должен оставаться и через год, и через три, и через десять лет.







- Для ухода за захоронениями и отдельными могилами закреплены шефские организации и учреждения, - напоминает начальник участка содержания городских кладбищ Геннадий Орешкевич. – Поэтому рассчитываем на помощь со стороны трудовых и ученических коллективов. Приближается Радуница. Наш человеческий и христианский долг - позаботиться о могилах близких.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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