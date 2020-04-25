«Мы выступали в цирке, а размещали нас в слоновнике». Истории участников «Фабрики звёзд»

Источник материала: Tut.by

«Круто ты попал на тв…» В начале 2000-х чуть ли не каждый мог продолжить эту песню, а проект «Фабрика звёзд» смотрели практически все. Судьба бывших участников сложилась по-разному: кто-то стал развиваться в музыке, а кто-то выбрал совершенно другую сферу. В новом видео мы пригласили не в студию бывших участников «Фабрики звёзд»: Юлианну Караулову, Дмитрия Колдуна и Романа Архипова. Поговорили о кастингах, бытовых условиях на проекте, отношениях между участниками и славе.