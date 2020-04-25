ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Субботник-2020. Без сучка и задоринки

25.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Субботник-2020. Без сучка и задоринки

Память человека исходит от его сердца и поддерживается его поступками, считают жители агрогородка Жирмуны. В рамках республиканского субботника в преддверии Радуницы сельчане решили завершить уборку аварийных деревьев на местном кладбище.

— Эта проблема назрела давно, — рассказывает временно исполняющий обязанности председателя Жирмунского сельского исполнительного комитета Елена Ястремская. — Как правило, сигнал о том, что старые и аварийные деревья нужно убрать с мест захоронений, первыми подают родственники усопших, ухаживающие за их могилами. Граждане обращались за содействием в уборке  деревьев-великанов. И на очередном заседании исполкома, в котором приняли участие представители органа территориального общественного самоуправления и настоятель местного костела Юрий Бартошевич, было решено объединить усилия для устранения проблемы. Положительный пример, когда люди рассчитывают не только на государство, но и на собственные силы.


Субботник-2020. Без сучка и задоринки
Субботник-2020. Без сучка и задоринки
Субботник-2020. Без сучка и задоринки
Субботник-2020. Без сучка и задоринки
Субботник-2020. Без сучка и задоринки

Процедура спиливания высоченного сухостоя не из легких: работу могут выполнить промышленные альпинисты, нужна специальная техника. Усугубляется проблема, когда речь идет о кладбище, где корни гигантов могут повредить могилы, а упавшие кроны разбить дорогостоящие памятники. Услуги специалистов, работающих на высоте, тоже не из дешевых, ведь люди рискуют жизнью, забираясь на верхушку опасного дерева. Однако при худшем раскладе, когда дерево может упасть, это принесет больший урон. В тесном взаимодействии сельский исполнительный комитет и настоятель костела занялись организационными вопросами, а также поисками необходимой фирмы по данным услугам. Оплату за их выполнение взяли на себя граждане, ответственные за захоронения, которым угрожало аварийное дерево.


Субботник-2020. Без сучка и задоринки
Субботник-2020. Без сучка и задоринки
Субботник-2020. Без сучка и задоринки
Субботник-2020. Без сучка и задоринки
Субботник-2020. Без сучка и задоринки

Молодечненские верхолазы по частям спилили мешающую липу, не повредив ни одного памятника. Дальше эстафету благоустройства переняли сельчане и работники местного сельисполкома. Вывезли колодки, убрали мусор и поросль. Любая проблема решаема, считают участники трудового десанта, если подойти к ней с пониманием и трезвым расчетом.


Субботник-2020. Без сучка и задоринки
Субботник-2020. Без сучка и задоринки

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Память человека исходит от его сердца и поддерживается его поступками, считают жители агрогородка Жирмуны. В рамках республиканского субботника в преддверии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обновленный вид приобрело воинское кладбище по улице Спокойной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика