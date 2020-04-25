Субботник-2020. Без сучка и задоринки

Источник материала: Вороновская газета





Память человека исходит от его сердца и поддерживается его поступками, считают жители агрогородка Жирмуны. В рамках республиканского субботника в преддверии Радуницы сельчане решили завершить уборку аварийных деревьев на местном кладбище.

— Эта проблема назрела давно, — рассказывает временно исполняющий обязанности председателя Жирмунского сельского исполнительного комитета Елена Ястремская. — Как правило, сигнал о том, что старые и аварийные деревья нужно убрать с мест захоронений, первыми подают родственники усопших, ухаживающие за их могилами. Граждане обращались за содействием в уборке деревьев-великанов. И на очередном заседании исполкома, в котором приняли участие представители органа территориального общественного самоуправления и настоятель местного костела Юрий Бартошевич, было решено объединить усилия для устранения проблемы. Положительный пример, когда люди рассчитывают не только на государство, но и на собственные силы.























Процедура спиливания высоченного сухостоя не из легких: работу могут выполнить промышленные альпинисты, нужна специальная техника. Усугубляется проблема, когда речь идет о кладбище, где корни гигантов могут повредить могилы, а упавшие кроны разбить дорогостоящие памятники. Услуги специалистов, работающих на высоте, тоже не из дешевых, ведь люди рискуют жизнью, забираясь на верхушку опасного дерева. Однако при худшем раскладе, когда дерево может упасть, это принесет больший урон. В тесном взаимодействии сельский исполнительный комитет и настоятель костела занялись организационными вопросами, а также поисками необходимой фирмы по данным услугам. Оплату за их выполнение взяли на себя граждане, ответственные за захоронения, которым угрожало аварийное дерево.























Молодечненские верхолазы по частям спилили мешающую липу, не повредив ни одного памятника. Дальше эстафету благоустройства переняли сельчане и работники местного сельисполкома. Вывезли колодки, убрали мусор и поросль. Любая проблема решаема, считают участники трудового десанта, если подойти к ней с пониманием и трезвым расчетом.











Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.