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Гродненская область на субботнике планирует заработать более Br700 тыс.

25.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненская область на субботнике планирует заработать более Br700 тыс.

Гродненская область на субботнике планирует заработать более Br700 тыс., часть этих средств направят на подготовку к летнему сезону оздоровительных лагерей. Об этом сообщил журналистам во время республиканского субботника председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Гродненская область активно присоединилась к республиканскому субботнику. Жители области трудятся в основном на рабочих местах. Однако небольшие группы задействованы и на объектах.

«Субботник всегда направлен на определенные цели. В этом году, например, в центре внимания — подготовка к летнему сезону оздоровительных лагерей. Традиционно в мае-апреле мы завершаем эту работу. В том числе и во время субботника, а также за счет средств заработанных на нем. Летом в Гродненской области оздоравливаются около 60 тыс. детей. Около половины из них — в стационарных лагерях. Они очень востребованы: каждый год работают в 4-5 смен и свободных мест не бывает», — отметил Владимир Кравцов. Сегодня руководство Гродненского облисполкома и Гродненского горисполкома работали на приведении в порядок и благоустройстве лагеря «Зорька юбилейная», расположенного в живописной лесной зоне на берегу Юбилейного озера.

Это один из старейших лагерей региона, в этом году он отмечает 65-летие. Каждый год лагерь принимает юных отдыхающих. Популярность его растет. В последние годы лагерь работает в 5 смен, за лето здесь оздоравливаются до 1,5 тыс. детей.

«Важно, что материально-техническая база лагеря постоянно совершенствуется. К новому сезону здесь получили настоящий подарок — построены два спальных корпуса на 60 человек со всем необходимым для комфортного отдыха и развития», — отметил Владимир Кравцов. Отремонтированы и другие корпуса и объекты лагеря, закуплена мебель, необходимый инвентарь. Готовность к летнему сезону высокая.

Во время субботника в регионе внимание было уделено благоустройству, озеленению населенных пунктов. Приводятся в порядок также памятники и места воинских захоронений.

https://www.belta.by/

 
 
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Гродненская область на субботнике планирует заработать более Br700 тыс., часть этих средств направят на подготовку к летнему сезону оздоровительных лагерей. Об этом...
 
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