Социальная «субсидиарка». Кто ответит за долги перед ФСЗН?

пишет econews.by. Соответствующий законопроект поступил недавно в беларуские бизнес-союзы,econews.by.





Проект закона Республики Беларусь «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» обнародовал на своем сайте Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского. Документ в целом противоречив, но одно из его положений вызывает особую озабоченность делового сообщества.





В статье 13 упомянутого законопроекта предусмотрено, что при неуплате юридическим лицом взносов в ФСЗН, «собственник имущества этого юридического лица, его учредители (участники) или иные лица, в том числе руководитель юридического лица, имеющие право давать обязательные для этого юридического лица указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность в пределах неуплаченной суммы таких взносов». Казалось бы, цель благая – обеспечить поступление взносов в ФСЗН от которых зависит пенсионное обеспечение работников, но есть нюанс…





Отметим, что возможность привлечение руководителей и учредителей юрлиц к субсидиарной ответственности существует и сейчас. Соответствующие нормы закреплены в ст. 52 Гражданского кодекса и п. 5.6. Декрета № 7 «О развитии предпринимательства». Однако и кодекс, и декрет однозначно увязывают возможность привлечения к субсидиарной ответственности при соблюдении нескольких важных условий.





Прежде всего, привлечь к субсидиарной ответственности руководителя или участника юрлица можно только в случае неплатежеспособности последнего. Кроме того, между экономической несостоятельностью (неплатежеспособностью) этого юрлица и действиями руководителя (учредителя) должна быть причинно-следственная связь, то есть неплатежеспособность должна возникнуть вследствие действий этих лиц. И наконец, руководитель или участник должны иметь возможность давать обязательные для юрлица указания.









Говоря простым языком, именно действия руководителя или участника должны привести к банкротству юрлица. И только в таком случае на этого руководителя или участника может быть возложена субсидиарная ответственность по долгам организации.





Но разработчики законопроекта прямо указывают на неэффективность таких мер, поэтому возможность привлечения к субсидиарной ответственности по долгам в ФСЗН не обуславливают ничем, кроме собственно самого факта наличия такого долга. Тем самым фонд соцзащиты планируют сделать «более равным» нежели всех иных кредиторов.





Правда, возникает вопрос: а как будут работать предлагаемые новшества на практике? Достаточно ли одного дня просрочки, чтобы в суд полетели иски о привлечении к субсидиарной ответственности? Будут ли привлекать к субсидиарной ответственности государство по долгам госпредприятий? Как будут решать кого привлечь к ответственности: директора или участника?





И наконец самое главное. Даже если нерадивого директора и привлекут к субсидиарной ответственности по долгам его организации, кто гарантирует что это решение будет исполнено и задолженность поступит в ФСЗН? Ибо слишком большие долги уже не страшны – отдавать их все-рано нечем.







