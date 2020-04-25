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Телеканал «МИР» запустил акцию «Память сердца» к юбилею Победы
25.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Семейные реликвии – фотографии, письма с фронта, повестки, портсигары, часы. Они напоминают о близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину на фронте и в тылу. Каждый день в эфире наши телезрители делятся историями своей семьи. К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию «Память сердца».
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Потомки героев через их фотографии, письма и личные вещи рассказывают о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину на фронте и в...
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