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Телеканал «МИР» запустил акцию «Память сердца» к юбилею Победы

25.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Семейные реликвии – фотографии, письма с фронта, повестки, портсигары, часы. Они напоминают о близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину на фронте и в тылу. Каждый день в эфире наши телезрители делятся историями своей семьи. К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию «Память сердца».

«Из оккупированного Минска отец пешком отправился в родную деревню, чтобы помочь своим многодетным родителям. Оттуда его и призвали в Красную армию. Красноармейскую книжку мы храним в семье как память об отце. Благодаря ей я и мои дети узнали, в каких тяжелых условиях воевал мой отец. Он был тяжело ранен, правую ногу пришлось ампутировать. Но несмотря на это, он закончил университет, создал семью и научил нас – своих детей – преодолевать трудности», – рассказал депутат палаты собрания представителей Сергей Константинович Дик.



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Теги: Минск
 
 
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Потомки героев через их фотографии, письма и личные вещи рассказывают о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину на фронте и в...
 
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