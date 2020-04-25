Беларусь привлечет 90 млн евро от МБРР для реагирования на эпидситуацию

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь привлечет в 2020-2021 годах займ Международного банка реконструкции и развития в размере 90 млн евро сроком на 11 лет для финансирования мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 апреля 2020 года №249, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением одобрен проект соглашения о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития в качестве основы для переговоров.

Министерство здравоохранения уполномочено вести переговоры по проекту соглашения, ему разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. При достижении договоренности в пределах одобренного проекта соглашение будет подписывать Минздрав.