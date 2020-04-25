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Музей Максима Богдановича представил новые экспонаты

25.04.2020 11:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Музей Максима Богдановича представил новые экспонаты

Зорка Венера ўзышла над зямлёю…» - это о ней. Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Анны Какуевой. Роковую любовь Максима Богдановича столичный музей поэта представил в постоянной экспозиции.

Смотреть пристально в зале «Мадонны». Дорожный сундук с монограммой «А.К.». Забытый фотоальбом, который был оставлен неслучайно. Чёрно-белые мгновения жизни той, кто в первый раз разбил сердце Богдановичу. «Але растацца нам час наступае. Пэўна, ўжо доля такая ў нас…» - эти классические строки так же об Анне Какуевой. Ярославская муза Песняра вышла замуж за его гимназического друга. Переехала в Санкт-Петербург.

Ирина Матяс, куратор выставки «Увесь зачараваны ёй…»: «Прадстаўлены дакументы аб яе хрышчэнні. Тут можна пабачыць упершыню фотаздымкі яе хросных бацькоў. Захаваўся і дакумент-дазвол на шлюб Ганны Какуевай з Іван Лілдіевым. У фондах Літаратурнага музея Максіма Багдановіча – больш за 300 прадметаў. 242 з іх перадаў яе сын Мікалай Іванавіч Лілееў»

Судьба той, о ком читают между строк великого поэта, сложилась непросто - сталинские репрессии, ссылка. Выпускница Петербургской консерватории до конца дней хранила «Вянок». Правда, подписан сборник был автором её брату Ивану. Анне классик собирался посвятить отдельную книгу – «Палынь-трава», рассказ в стихах о горькой любви.    

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Зорка Венера ўзышла над зямлёю…» - это о ней. Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Анны Какуевой. Роковую любовь Максима Богдановича столичный музей поэта...
 
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