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«В Японии стесняются говорить: «Я из префектуры Фукусима». А я не боюсь сказать всем, что родилась в Хойникском районе. И я этим горжусь»
Источник материала: СТВ
О Полесском радиологическом заповеднике говорили в программе
Жанна Чернявская, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы:
Их это волнует. Потому что у них сегодня ситуация складывается по-другому. В Японии стесняются говорить, что: «Я из префектуры Фукусима». А я не боюсь сказать всем, что я родилась в Хойникском районе. И я этим горжусь. Информации предостаточно. И то, что касается наших районов, шикарный такой опыт – в школах созданы центры радиационной культуры и безопасности. Наши дети учатся и измеряют наличие радионуклидов в тех продуктах, которые они выращивают у себя на приусадебных участках.
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«В Японии стесняются говорить: «Я из префектуры Фукусима». А я не боюсь сказать всем, что родилась в Хойникском районе. И я этим горжусь»
О Полесском радиологическом заповеднике говорили в программе «В обстановке мира». Депутат: «Я сама – житель Хойникского района. Надо огромное спасибо сказать...
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