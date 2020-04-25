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«В Японии стесняются говорить: «Я из префектуры Фукусима». А я не боюсь сказать всем, что родилась в Хойникском районе. И я этим горжусь»

25.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О Полесском радиологическом заповеднике говорили в программе «В обстановке мира»

Депутат: «Я сама – житель Хойникского района. Надо огромное спасибо сказать и Президенту, и государству, что разработали вот эти программы»

«В Японии стесняются говорить: «Я из префектуры Фукусима». А я не боюсь сказать всем, что родилась в Хойникском районе. И я этим горжусь»

Жанна Чернявская, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы:
Конечно, территория уникальнейшая. Как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло. Но я хочу сказать однозначно, за эти годы наработано  столько материала! Научные сотрудники просто оттуда не выезжают. Сегодня мы уже делимся опытом, потому что материала огромное количество – как себя вести. Исследуется всё – и растительный мир, и животный. И настолько сегодня снято воздействие человека на природу, что биоразнообразие там шикарное. Мы изучили, наконец, что в наших районах проживает. И вот этим опытом делиться надо.

Кто у нас только не был: и американцы, и поляки, и немцы, итальянцы, французы, швейцарцы, норвежцы. Более 40 делегаций из Японии было после Фукусимы. И их интересует буквально всё. И в том числе, их интересуют вопрос – они задают людям, которые живут на территории нашего района, Брагинского: «Скажите, почему вернулись?»

Их это волнует. Потому что у них сегодня ситуация складывается по-другому. В Японии стесняются говорить, что: «Я из префектуры Фукусима». А я не боюсь сказать всем, что я родилась в Хойникском районе. И я этим горжусь. Информации предостаточно. И то, что касается наших районов, шикарный такой опыт – в школах созданы центры радиационной культуры и безопасности. Наши дети учатся и измеряют наличие радионуклидов в тех продуктах, которые они выращивают у себя на приусадебных участках.

Люди в материале: Жанна Чернявская

 
 
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О Полесском радиологическом заповеднике говорили в программе «В обстановке мира».  Депутат: «Я сама – житель Хойникского района. Надо огромное спасибо сказать...
 
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