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Лукашенко объяснил перенос послания народу и парламенту

25.04.2020 12:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко объяснил перенос послания народу и парламенту

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил причины переноса послания народу и парламенту. Об этом сообщает telegram-канал «Пул Первого».

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Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил причины переноса послания народу и парламенту. Об этом сообщает telegram-канал «Пул Первого». Подписывайтесь на нас...
 
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