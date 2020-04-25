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Лукашенко объяснил перенос послания народу и парламенту
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил причины переноса послания народу и парламенту. Об этом
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Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил причины переноса послания народу и парламенту. Об этом сообщает telegram-канал «Пул Первого». Подписывайтесь на нас...
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