Теперь лифты в пятиэтажках будут обязательными. Опубликованы новые строительные нормы

Теперь, согласно новым требованиям, жилые дома в Беларуси свыше двух этажей должны быть оборудованы лифтами. Кроме того, документ дает более четкое определение «квартире-студии».





realt.by Так, в новых строительных нормах пункт 5.15 будет изложен в следующей редакции: «В жилых домах и общежитиях с количеством этажей два и более требуется предусматривать лифты, за исключением одноквартирных и блокированных жилых домов», пишет





Напомним, что ранее лифтами должны были быть оборудованы здания высотой более 14 метров (то есть выше пяти этажей).





О том, что низкоэтажную застройку в Беларуси планируется оборудовать лифтами, прошлой осенью сообщило Министерство архитектуры и строительства. В свою очередь, застройщики, специализирующиеся на малоэтажных зданиях, отмечали, что норма по лифтам неизбежно приведет к удорожанию квадратного метра.









Помимо этого, новые нормы четко определяют термин «квартира-студия». В частности, раздел 3 будет дополнен пунктом 3.44: «Квартира-студия: квартира общей площадью не более 50 кв. м с планировочным решением, предусматривающим в обязательном порядке туалет, ванную комнату или совмещенный санитарный узел, отсутствие перегородки между кухней и жилой комнатой, с функциональным разделением помещения на несколько зон, одна из которых используется для приема и приготовления пищи».





Данная поправка означает, что теперь застройщики больше не смогут предложить потребителям пространства более 50 «квадратов» без каких-либо перегородок.





Изменения вступают в силу 25 апреля 2020 года.



