ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бизнес в регионах. Как «медовые бизнесмены» объединяются, чтобы государство их увидело

25.04.2020 12:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Мы — „подонки“, — хохочут супруги Грудинины в ответ на вопрос, сколько меда со своей пасеки они оставляют для своей большой семьи. — Что на дне ведер остается — все наше». В деревне Лютня под Мстиславлем Юлия и Евгений строят медовый бизнес. Говорят, в этом деле олигархом не станешь, но на хлеб точно заработаешь. Вот если бы еще государство, наконец, обратило внимание на пчеловодство как отрасль экономики, мечтает Евгений. И для такой странной мечты есть серьезная причина.

  • Анжелика ВасилевскаяЖурналист TUT.BY

Грудинины сразу говорят: мед — это не лекарство, мед — это еда. Но еда со своей изюминкой, точнее, с укрепляющим здоровье эффектом, уверены они. Судят по себе и знакомым пчеловодам: у кого каждый день на столе мед и пчелопродукты, тот болеет гораздо реже.


«Теща думала: пройдет зима — перебесимся»

Дом Грудининых в Лютне больше напоминает хутор — стоит на холме обособленно от остальных хат. И это хорошо: деревня многолюдная, а первые пчелы у Грудининых были уж очень злющие — всем от них доставалось. Но это от неопытности тогда начинающих пчеловодов.

Сейчас все по-другому. Пчелы у Евгения теперь «не занимаются ерундой, а работают» — порода такая. Потому мы идем к ульям, в чем приехали. Пчеловод и сам, говорит, к пчелам идет обычно с голыми руками и одним дымарем. Только старшая дочь Грудининых Варя надела защитную сетку — папину, хотя есть и детская: так родителям спокойнее.

Сам Евгений из Круглого, жена Юлия — из Мстиславля. Супруги жили в Могилеве на съемной квартире после учебы, работали. А как-то съездили в гости к дедушке главы семьи — было это лет 15 назад. И дедушка, которому тогда было около 70 лет, повел внука к пчелам — помоги, мол.


— Окунул меня в этот улей — и я понял, что мне это нравится, — с восторгом вспоминает Евгений. — Хотя я вот вспоминаю сейчас этих дедовских пчел — к ним же без хорошей экипировки подойти нельзя было: от резиновых сапог до плотных перчаток по локоть. И все равно они находили места, чтобы ужалить.

Позже в какой-то момент у супругов возникла мысль о том, чтобы перебраться в деревню. Идея эта пришла «как у всех», говорит Евгений, просто кто-то ее сразу отбрасывает, а кто-то задумывается, просчитывает, нужно ли это. Второй вариант — про Грудининых. И они решились на переезд.

Против была теща, вспоминает Евгений.

— Она говорила: «Вы что, обалдели? У обоих высшее образование, живете в Могилеве, на работу устроены — что вам не так?». Я, говорит, свою доченьку учила, холила и лелеяла, чтобы она в город перебралась, а ты ее обратно в деревню тянешь? — смеется пчеловод. — Долго мы бодались со Светланой Тимофеевной.

В итоге теща решила, что отдаст молодым свой дом в Лютне, который она буквально год как купила под дачу и начинала уже ремонтировать. Это был ее эксперимент, мол, хотите в деревню — пожалуйста. «Она думала, что нас хватит на зиму-две — и мы „перебесимся“, вернемся в Могилев».


В итоге в Лютне Грудинины живут уже десятый год. Тут родились Варя — ей уже 8 лет, — Маша — ей пять. А полтора месяца назад семья стала многодетной. «Это наш Владимир Евгеньевич», — улыбается Юлия, глядя, как муж укачивает младенца.

Мы привыкли к историям о том, как белорусы открывают свое дело в столице и облцентрах, где по сравнению с регионами лучше развита инфраструктура, попроще с кадрами и сбытом. А тут еще и первые итоги переписи-2019 не прибавляют оптимизма: белорусы стремятся в Минск, а районы продолжают терять людей.

Тем не менее найдется немало тех, кто решился запустить свой бизнес не в крупных городах — и создать новые рабочие места и пополнить местный бюджет налогами. Наш новый проект «Бизнес в регионах» — о белорусах из глубинки, которые берут и делают.

«Чтобы жить хорошо, нужно 50 пчелосемей на одного члена семьи»

Вообще, Евгений — строитель, и опытный: прошел путь от подсобного рабочего до прораба. А 8 лет назад решил: почему бы не заняться пчелами. Начиналось все с двух пчелосемей в двух ульях. Теперь же их — чуть более ста.

Ульи стоят компактно на участке ближе к полю. К парочке из них подходить не советуют — в них живут «пчелы-аборигены», которых используют для вывода маток и добычи маточного молочка. Даже дети знают, что дикие пчелы нападут на раз-два. И стоит одной раз ужалить, остальные тут же почувствуют яд — нюх у пчел в разы острее, чем у собак, — разнервничаются. А когда пчелы нервничают, от них лучше прятаться.


Сейчас пчелы обновляют свои семьи после зимы — выводят новое поколение. Но и пыльцу уже собирают. Первую, правда, «проспали» — для насекомых было еще холодно, когда в марте цвела лещина. Сейчас цветет ива, и пчелы ее активно посещают.

— Вот, смотрите, какая красавица — с пыльцой прилетела, — Евгений как-то замечает в рое пчел ту самую, с пыльцой. Мы с непривычки только растерянно крутим головой по сторонам и присматриваемся к жужжащим на солнце насекомым.

Основная направленность пасеки Грудининых — пчелопродукты (мед, прополис, перга, пыльца) и косметическая продукция из них, которую делает Юлия. По сути, у супругов мануфактура, где Евгений отвечает за сырье, а Юлия — за продажу и переработку продукции.

Евгений развивает и пчелопроизводство: выращивает и продает пчелиных маток и пчелопакеты — наборы из 4 рамок с пчелосемьями как заготовку для нового улья. Основные покупатели — пчеловоды в Беларуси, а Евгений хочет развиться и выйти на российский рынок. Но там нужны объемы, потому для этого пасека должны вырасти раза в три, не меньше.


— Это будет как раз. Ведь как считают поляки: на одного члена семьи независимо от возраста должно быть 50 пчелосемей для того, чтобы семья могла жить в более-менее нормальном достатке. Я примерил на себя и согласился: да, я неплохо бы чувствовал себя финансово с 250 пчелосемьями. Нужно было бы только чуть больше механизировать процесс — докупить немного оборудования, чтобы быстрее катать мед и разливать его в тару, плавить воск.

К тому же у Евгения перед глазами пример — коллега из Рясно, агрогородка в Дрибинском районе Могилевщины, у которого — более тысячи пчелосемей. И вот он как раз работает на российский рынок, куда продает не мед, а пчел.

Грудинины же мед продают — по крайней мере, пока. Как ни странно, сейчас для меда не сезон — люди ждут свежего, который выкатают в конце мая. А пик продаж — осенью. У семьи осталось сейчас около 500 кг меда прошлогоднего «урожая» — выкатали много и активно не продавали, так как готовились в третий раз стать родителями.

В такие месяцы, когда меда продают мало, «выплывают» за счет косметики, говорит Юлия. Она делает кремы, бальзамы для губ, мыло, свечи.

— Но я понимаю, что на этом не выедешь: все-таки производство — полностью ручной труд. А на промышленные объемы я идти не собираюсь. Ведь тогда смысл потеряется. Крем, например, «живет» всего месяц-два — в нем нет вредных для кожи консервантов. А свечи и мыло — не такой уж и ходовой продукт.


Косметикой на основе пчелопродуктов Юля начала заниматься, когда у нее случился «синдром декретницы» — ей было скучно сидеть дома, а муж как раз собирался на конференцию к пчеловодам в Смоленскую область. Там она и увидела, что пасека — это, бывает, вообще ни разу не про мед.

Так Юлия занялась мыловарением, а потом 2 года разрабатывала рецепт крема на основе маточного молочка — тестировала на себе и на знакомых. Выпускает теперь его, бальзамы для губ, скрабы.

— Фантазия уже сама работает. Просто смотришь, что есть, если сомневаешься в чем-то — лезешь в интернет. А потом люди подсказывают: например, одна клиентка опытным путем вычислила, что у крема — заживляющий эффект. Теперь им и мужчины пользуются после бритья, чтобы раздражения не было.

Пасеки в режиме «стелс»


Медовой столицы в Беларуси нет — по крайней мере, официально. Просто потому, что пчеловоды — в некотором смысле подпольщики, говорит Евгений. И не потому, что от закона скрываются. Как раз наоборот: это закона для них нет, налогообложения нет. И пчеловоды этим недовольны!

Евгений Грудинин говорит, что, возможно, введение небольшого налогообложения на пчеловодство помогло бы государству «увидеть» пчеловодов как отрасль и, что самое важное, их проблемы, просьбы, достижения. И многие его коллеги с ним солидарны, хотя абсолютное большинство, смеется наш пасечник, «забросает помидорами, потому что не готовы к этому ни морально, ни финансово».

— Пока мы государству не нужны — оно же не видит от нас никакой пользы. Хотя она есть по факту.

Он считает, что обязательно нужен «толковый нормативно-правовой акт, созданный обязательно при непосредственном участии пчеловодов-практиков, который бы регламентировал пчеловодную деятельность и взаимодействие пчеловодов с остальными структурами». И в первую очередь — с сельскохозяйственными организациями. Потому что пчелы им помогают — опыляют культуры, и за это в Канаде и Америке, например, пасечникам платят большие деньги. Белорусские же пчеловоды, по сути, бесплатно опыляют те же поля рапса, а взамен получают пустые ульи: пчелы умирают от отравления пестицидами, которыми обрабатывают растения и не предупреждают об этом пасечников.

— Давайте смотреть на вещи реально: не нужно нам платить деньги за опыление. Пусть хозяйство получит эти свои на 30% больше семян рапса с опыленного поля — а такие исследования проводили в Гродненском аграрном университете. Взамен достаточно просто своевременно предупредить пасечников: такого-то числа будет обработка такого-то поля пестицидами — и мы не пустим туда пчел, — на этом моменте Евгений распаляется — переживает.


Неудивительно: несколько лет назад он так потерял более 40 кг пчел! Они долетели до только-только обработанного химикатами поля рапса в 6 км от пасеки, чтобы собрать нектар, и не вернулись — умерли от отравления.

Для пасеки Грудининых это было больно — ведь с нее семья живет, другого источника дохода нет. Были и более крупные пасеки, которые находились ближе к полю и пострадали гораздо серьезнее. Но как зашла речь о суде и возмещении ущерба, бороться за своих пчел стал только Евгений.

— Во-первых, у нас менталитет такой — мы не можем отстаивать свое. Во-вторых, этот момент никак не регламентирован, хотя такая потрава пчел — это серьезное ЧП. И фокус в том, что на людей просто надавили, чтобы не создавали прецедент. Потому что отношение к сельхозпредприятиям гораздо лояльнее, чем к какому-то пчеловоду Женьке. Нет четкого акта, что предприятие ответственно за то, что делает, — разводит руками мужчина.

Он возглавляет кооператив, в который входят он и еще 10 пчеловодов из Могилевской и Минской областей. Вместе, говорит, проще развиваться. Например, собрали все отработанный воск, сдали на перерабатывающее предприятие объемом — получили хорошую скидку на вощину. А еще такая сплоченность помогла выиграть два гранта на оборудование для фасовки и сушки меда.

Да, сушить мед тоже приходится теперь пасечнику — пчелы из-за очень частых дождей и постоянно высокой влажности не всегда справляются, а продукт с избытком влаги забродит — испортится. В лучшем случае — расслоится.

Сейчас Грудинины пробуют фасовать мед в пленочную упаковку-стик. Ну как пробуют — уже протестировали, и будут выпускать такие «дозы» меда и дальше. Потому что удобно, как с пакетиком сахара: надорвал краешек, выдавил в ложку, на хлеб или сразу в рот, упаковку выбросил.


Мед в другой таре Грудинины продают, в основном, постоянным покупателям, возят по рынкам, где их узнают.

Как стать из «чайника» пасечником: про деньги

Теперь разбираемся с цифрами. Евгений Грудинин рассказывает, сколько будет стоить пасека как хобби. Уточняет: любителю-новичку можно начинать с 3−5 ульев, чтобы научиться и заниматься пчеловодством в свое удовольствие.

Чтобы пасека стала дополнительным источником дохода, нужно будет уже от 10 пчелосемей. «Это когда сам не съешь — нужно будет раздавать или продавать», — поясняет Евгений. Ну, а бизнес начинается с 30 пчелосемей — так было у Грудининых.

Считаем. Пчелопакет — а мы же помним, что это четыре рамки с пчелами как заготовка будущей большой пчелосемьи, — стоит 50−90 долларов. Итого — около 300 долларов за три будущих улья. Плюс нормальная бэушная медогонка — 50 долларов. Один комплектный улей из пенополистирола — около 45 рублей, или около 20 долларов за три штуки. Рамки к ульям — 30 долларов. Плюс экипировка и дымарь. Итого — до 500 долларов.


Времени 3 улья как хобби будет занимать какой-нибудь час в неделю — достаточно будет проверять их один раз, говорит Евгений. При самом плохом сценарии пчелы самостоятельно смогут уйти в зиму — их даже подкармливать не придется. А если какой-нибудь опытный пчеловод подскажет, что как делать, то в первый год можно будет собрать с улья 15−20 кг меда. Дальше — больше.

— Ну и считаем дальше. Минимальная розничная цена меда — 8−9 рублей за килограмм, в больших городах цена доходит до 18−20 рублей. Так что за сезон можно отбить все, что вы вложите.

— А если развиваться дальше, то…

— … денег вы не увидите, — хохочут Грудинины.

Все потому, что заработанное они вкладывают в развитие пасеки. И поэтому Евгений не может сменить свою 29-летнюю машину на более новую. Нет, в теории может, но тогда развитие пасеки остановится.

Доход Грудинины не считают — ведут бухгалтерию в электронном виде и контролируют оборот средств. Хотя, если посчитать, те самые «папиццот», говорят, и выходят.


То, что они живут в деревне, серьезно экономит деньги, говорят Грудинины — нет лишних соблазнов большого города. Детей в сад и школу отец сам отвозит каждое утро на машине в Мстиславль. А потом родители занимаются пасекой.

Можно ли зарабатывать только пчеловодством вообще, на Мстиславщине в частности и будут ли они дальше развивать пасеку как бизнес, Грудинины отвечают на все: «Да».

— Только нужно понимать, что олигархом-пасечником ты не станешь. А вот на хлеб заработаешь. Хотя если нанять людей, которые будут на тебя работать, и серьезно расшириться..., — задумываются Юлия и Евгений. — Нужно посчитать.

Читайте также

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медовой столицы в Беларуси нет - по крайней мере, официально. Просто потому, что пчеловоды - в некотором смысле подпольщики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал, когда может состояться послание Президента и почему оно было отложено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика