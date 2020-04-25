Александр Лукашенко во время субботника посадил деревья в Национальном парке "Припятский"

Источник материала: Ивьевский край

Президент принимает участие в республиканском субботнике

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принимает участие в республиканском субботнике, занимаясь посадкой деревьев на территории Национального парка "Припятский", передает корреспондент БЕЛТА .

В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание, и, учитывая, что в этот раз поездка Президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка "Припятский".

Здесь с целью возобновления лесной массы президентской бригадой было высажено 8 тыс. саженцев сосны на площади в полтора гектара.

Один из четырех национальных парков Беларуси - "Припятский" - расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Здесь под особой охраной находится около 190 тыс. га территории и более трети занимает абсолютный резерват дикой природы.