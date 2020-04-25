Источник материала: Новости Волковыска

Свести контакты к минимуму – одно из правил, которых сегодня стоит придерживаться. На всех АЗС «Белоруснефти» доступна онлайн-заправка. Достаточно воспользоваться мобильным приложением Drive&Pay, чтобы самостоятельно провести нужную операцию, не отходя от автомобиля.

Рассказываем, как это работает. Все, что необходимо клиенту для старта – смартфон и доступ в Интернет. Первым делом нужно скачать приложение Drive&Pay ( iOS , Android ). Затем предстоит обычный процесс регистрации, привязки банковских карточек и карты лояльности. В качестве платежной системы выбрана хорошо зарекомендовавшая себя Webpay. Приложение простое, интуитивно понятное, работает быстро.

Мобильное приложение Drive&Pay стало доступно клиентам АЗС «Белоруснефти» в 2018 году. Сначала сервис был точечно апробирован на отдельных заправках, сейчас приложение работает на всех АЗС компании. Его функционал поэтапно расширяется.

В Волковысском районе на сегодняшний день это 6 АЗС: 4 в Волковыске (на ул. Жолудева, 80, Панковой. 59, Рокоссовского, 142, и АЗС № 69 на кольце на выезде из города в направлении Зельвы) и 2 в гп. Красносельский – на ул. 17 Сентября, 75, и ул. Зеленая, 1.

Подробнее рассказывают специалисты отдела розничной реализации нефтепродуктов управления нефтепродуктообеспечения Центрального аппарата компании:

Клиент припарковался у топливораздаточной колонки АЗС, вставил пистолет в бак. Открывает приложение, выбирает нужную АЗС и номер колонки. После этого остается указать только количество литров или сумму, после чего нажать «Оплатить». Далее идет списание средств и начинается подача топлива. Удобство в том, что водителю не надо ходить к кассиру, закрывать-открывать автомобиль, возвращаться за сдачей, рассчитывать, сколько топлива поместится в бак (ведь возврат на карту осуществляется автоматически в течение нескольких секунд), решать другие вопросы, требующие промежуточных контактов. Кроме того, можно пополнить бак, даже если клиент случайно оставил дома деньги и карточку. Также приложение позволяет дистанционно заправить автомобиль родственников и знакомых, если возникла подобная необходимость.

Мы протестировали сервис на АЗС № 45. Все работает без сбоев. Единственный минус – за одноразовыми перчатками все же надо зайти в здание (хорошо, что заранее запаслись своими).