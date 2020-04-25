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Как в Беларуси преодолевают последствия катастрофы на ЧАЭС: «За эти годы за счёт госпрограмм на ликвидацию направлено $18,9 млрд.»
Источник материала: СТВ
Последствия катастрофы на ЧАЭС обсуждали в программе
Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
Сейчас немножко поменялось направление. Это больше уделяется социальной защите населения. И уже если брать последнюю программу, то 59% выделяемых средств направляется именно на социальную защиту – медицинское обеспечение пострадавшего населения. У нас ежегодно подлежат диспансерному обследованию 1.480.000 населения. Из них 237 тысяч детей. Все дети, подростки, они 100% проходят это обследование, взрослое население – порядка 99% ежегодно. Также большое внимание уделяется санаторно-курортному оздоровлению и лечению. Ежегодно порядка 96 тысяч населения получают это оздоровление. И большая часть – это, конечно, дети. Где-то 86-87 тысяч детей ежегодно оздоравливаются. Для чего в республике построено 12 детских реабилитационно-оздоровительных центров на чистых территориях. Там же, на месте, помимо того, что они оздоравливаются, они ещё и продолжают учебный процесс. Большое внимание уделяется ликвидаторам и инвалидам Чернобыля. У нас ликвидаторов сегодня 71.159 человек и где-то 9 тысяч инвалидов. То есть деньги направляются на эти цели. Дальше большое внимание уделяется детскому питанию в школах. То есть все дети, которые учатся на загрязнённых территориях, они получают бесплатное питание. В текущем году завершается 5-ая программа, разрабатывается новая программа – 6-ая. И эти направления, которые были в текущей программе, планируется, что они сохранятся и перейдут в новую государственную программу и будут реализовываться в 2021-25 годах.
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Как в Беларуси преодолевают последствия катастрофы на ЧАЭС: «За эти годы за счёт госпрограмм на ликвидацию направлено $18,9 млрд.»
Последствия катастрофы на ЧАЭС обсуждали в программе «В обстановке мира». «В Японии стесняются говорить: «Я из префектуры Фукусима». А я не боюсь сказать всем,...
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