В Беларуси временно разрешили продажу лекарств с незарегистрированными ценами

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси временно снят запрет на реализацию лекарственных средств, цены на которые не зарегистрированы, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Как пояснили в министерстве, такое решение принято для предотвращения перебоев с поставками лекарств в аптеки, в том числе из-за перехода иностранных производителей на удаленную работу и невозможностью представления ими документов для регистрации цен.

«С этой целью с 26 апреля в связи с принятием указа №143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики» приостанавливается действие указа от 22 августа 2018 года №345 «О регистрации цен на лекарственные средства», — сообщили в МАРТ.

В соответствии с указом №345 необходимо было регистрировать предельные отпускные цены производителей на определенные лекарства. При этом был введен поэтапный запрет на реализацию таких лекарств, если цены на них не зарегистрированы. Так, с 1 мая 2020 года указом №345 был установлен запрет на реализацию более 200 торговых наименований лекарственных средств группы пищеварительного тракта и обмена веществ в случае отсутствия регистрации цен на них.

Кроме того, указом №143 производителям лекарств, цены на которые уже зарегистрированы, предоставлено право при соответствующем обосновании и при согласовании с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине не учитывать зарегистрированные предельные отпускные цены. Порядок обращения за таким согласованием будет определен в ближайшее время.

«Принятые изменения действуют до принятия особого решения Президента и позволят в максимальном объеме сохранить поставки лекарств, не допустить необоснованного роста цен на них и тем самым способствовать оказанию качественной и доступной медицинской помощи населению в условиях эпидемиологической ситуации в мире», — отметили в МАРТ.

https://www.belta.by/