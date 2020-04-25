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Госрегулирование цен на гречку продлили в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило государственное регулирование цен на гречневую крупу,
В постановлении МАРТ от 23 апреля 2020 года №33 срок регулирования составит 155 дней.
Цены на гречку в Беларуси регулируют, устанавливая для организаций оптовой торговли предельную максимальную оптовую надбавку к отпускным ценам производителей (импортеров) в размере 10%.
Определена и максимальная торговая надбавка для розничной торговли (с учетом оптовой надбавки). Она составляет 25%.
Постановление министерства будет действовать по 30 сентября 2020 года.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило государственное регулирование цен на гречневую крупу, сообщает БЕЛТА. В постановлении МАРТ от 23...
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