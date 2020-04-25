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5-летний малыш и 4-колесный велосипед: даже опытные водители были в замешательстве и вызвали ГАИ
Источник материала: ОНТ
ВЕЛОПОБЕГ. Слуцкий район. Вечером около 20 часов на дороге, ведущей в Минск, случился маленький переполох. Даже опытные водители были в замешательстве и вызвали ГАИ.
Видео с места происшествия смотрите в «Тревожной кнопке»:
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ВЕЛОПОБЕГ. Слуцкий район. Вечером около 20 часов на дороге, ведущей в Минск, случился маленький переполох. Даже опытные водители были в замешательстве и вызвали ГАИ....
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