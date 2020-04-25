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«Она – моя ученица». Шантарович рассказал о жене
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Понимаете? И когда ты приходишь, ты прекрасно понимаешь, что тебя понимают, тебя ждут. Вот мне кажется, вот это и терпёж – в этом и заключается понимание.
Почему? Ты начинал только, пока ты отобрал группу, эта группа совершенствуется и показывает результаты. Те результаты, которые уже будут серьёзно оплачиваться как тренеру – это 5-6 лет. Это средненько ещё. И ты прекрасно понимаешь, что ты выбрал отрасль, зная, что ты только через 8-10-15 лет выйдешь на плато своего экономического какого-то состояния. И ты должен в семье это объяснить: «Подожди, придут рано или поздно».
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы сказали, что ночевали на работе долгие годы, с 9 до 9, а потом и...
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