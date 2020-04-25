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«Она – моя ученица». Шантарович рассказал о жене

25.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы сказали, что ночевали на работе долгие годы, с 9 до 9, а потом и жили. Потом начались командировки. Вы часто колесите по миру. У меня всегда был такой вопрос – как это супруга терпит Ваша?

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Супруга, я так думаю, слушайте очень внимательно: вот если молодой человек, тренер-специалист – у него супруга, допустим, с другой отрасли – артистка балета, театров каких-то, биолог, педагог, математик, физик – я думаю, им сложно ужиться. Нужно, чтобы ты был понимаемым в семье. Ты пришёл домой – тебя понимают. И если соприкасаются ещё две отрасли – и она со спорта, и я. Она – моя ученица.

«Она – моя ученица». Шантарович рассказал о жене

Понимаете? И когда ты приходишь, ты прекрасно понимаешь, что тебя понимают, тебя ждут. Вот мне кажется, вот это и терпёж – в этом и заключается понимание.

А все же молодые жёны – они все хотят сразу много и очень много. Это такая жизнь. А их же нужно заработать. А ты заработаешь в этой отрасли – спорт? Спорт пока – это не спорт ещё высших достижений. Это десяток лет нужно поработать.

Почему? Ты начинал только, пока ты отобрал группу, эта группа совершенствуется и показывает результаты. Те результаты, которые уже будут серьёзно оплачиваться как тренеру – это 5-6 лет. Это средненько ещё. И ты прекрасно понимаешь, что ты выбрал отрасль, зная, что ты только через 8-10-15 лет выйдешь на плато своего экономического какого-то состояния. И ты должен в семье это объяснить: «Подожди, придут рано или поздно».

«Она – моя ученица». Шантарович рассказал о жене

Люди в материале: Владимир Шантарович, Вадим Щеглов

 
 
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы сказали, что ночевали на работе долгие годы, с 9 до 9, а потом и...
 
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