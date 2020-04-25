Почему Лукашенко перенёс ежегодное послание к народу и парламенту?

"Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто”, — сообщает слова Александра Лукашенко телеграм-канал его пресс-службы.





Ещё до официальных заявлений Александр Лукашенко Еврорадио разузнало про возможные причины переноса ежегодного послания народу и парламенту.





Фото: president.gov.by





По словам руководителя страны в переносе послания нет никакой конспирологии. Оно действительно было запланировано на середину апреля:





“Конкретной даты не было. Как только готово было бы послание, и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля". — рассказывает Александр Лукашенко.





Глава государства сказал, что возможно совместит послание с президентской программой:





"Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего Президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится". — сообщает БелТА.





Президентские выборы в Беларуси должны состояться в этом году, но дата их проведения еще не объявлена.



