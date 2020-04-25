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Почему Лукашенко перенёс ежегодное послание к народу и парламенту?
Источник материала: Партизан
Во время субботника в Национальном парке "Припятский" Александр Лукашенко рассказал о том, почему перенёс ежегодное послание к народу и парламенту:
"Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто”, — сообщает слова Александра Лукашенко телеграм-канал его пресс-службы.
Ещё до официальных заявлений Александр Лукашенко Еврорадио разузнало про возможные причины переноса ежегодного послания народу и парламенту.
Фото: president.gov.by
По словам руководителя страны в переносе послания нет никакой конспирологии. Оно действительно было запланировано на середину апреля:
“Конкретной даты не было. Как только готово было бы послание, и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля". — рассказывает Александр Лукашенко.
Глава государства сказал, что возможно совместит послание с президентской программой:
"Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего Президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится". — сообщает БелТА.
Президентские выборы в Беларуси должны состояться в этом году, но дата их проведения еще не объявлена.
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Во время субботника в Национальном парке "Припятский" Александр Лукашенко рассказал о том, почему перенёс ежегодное послание к народу и парламенту:
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