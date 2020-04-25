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Почему Лукашенко перенёс ежегодное послание к народу и парламенту?

25.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время субботника в Национальном парке "Припятский" Александр Лукашенко рассказал о том, почему перенёс ежегодное послание к народу и парламенту:

"Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто”, — сообщает слова Александра Лукашенко телеграм-канал его пресс-службы.

Ещё до официальных заявлений Александр Лукашенко Еврорадио разузнало про возможные причины переноса ежегодного послания народу и парламенту.
 

Фото: president.gov.by


По словам руководителя страны в переносе послания нет никакой конспирологии. Оно действительно было запланировано на середину апреля: 

“Конкретной даты не было. Как только готово было бы послание, и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля". — рассказывает Александр Лукашенко.

Глава государства сказал, что возможно совместит послание с президентской программой:

"Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего Президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится". — сообщает БелТА.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться в этом году, но дата их проведения еще не объявлена.
 
 
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Во время субботника в Национальном парке "Припятский" Александр Лукашенко рассказал о том, почему перенёс ежегодное послание к народу и парламенту:
 
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