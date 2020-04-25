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Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»

25.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава МЧС традиционно во время субботника работает на своей малой родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»

25 апреля Владимир Ващенко вместе с коллегами трудится на благоустройстве территории у здания нового аварийно-спасательного поста в агрогородке Бычиха Городокского района. Объект построили всего за год на пустыре напротив школы, где учился министр.

Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Объявлен Год малой родины. И есть такой прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство, где школьные годы прошли. Это всегда здорово. Я со своими коллегами, друзьями здесь уже много лет провожу это время. Трудимся, благоустраиваем. И самое приятное, что люди это отмечают, ценят.

Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»

Антонина Колца, председатель Бычихинского сельисполкома:
Вы видите, как высоко поднялась планка благоустройства территории. Теперь уже близлежащие дома сразу посносили свои старые заборы. Говорят, это же немыслимо, что такие заборы… То есть я думаю, культура, порядок, красота на малой родине, чтобы она была у всех.

Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»

Во время субботника по периметру высадили туи. Уложили современное покрытие на волейбольной площадке, завершили благоустройство зоны для занятий воркаутом. Здесь смогут заниматься спортом не только сотрудники МЧС, но и местные жители. Еще одним подарком для агрогородка стало открытие небольшого фонтана.

Люди в материале: Владимир Ващенко, Антонина Колца

 
 
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Новости Беларуси. Глава МЧС традиционно во время субботника работает на своей малой родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 апреля Владимир...
 
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