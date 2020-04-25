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Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава МЧС традиционно во время субботника работает на своей малой родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 апреля Владимир Ващенко вместе с коллегами трудится на благоустройстве территории у здания нового аварийно-спасательного поста в агрогородке Бычиха Городокского района. Объект построили всего за год на пустыре напротив школы, где учился министр.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Антонина Колца, председатель Бычихинского сельисполкома:
Во время субботника по периметру высадили туи. Уложили современное покрытие на волейбольной площадке, завершили благоустройство зоны для занятий воркаутом. Здесь смогут заниматься спортом не только сотрудники МЧС, но и местные жители. Еще одним подарком для агрогородка стало открытие небольшого фонтана.
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Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»
Новости Беларуси. Глава МЧС традиционно во время субботника работает на своей малой родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 апреля Владимир...
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