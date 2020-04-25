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Тысячи яблоневых деревьев. Акция «Миру-сад» стартует на Гродненщине

25.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Тысячи яблоневых деревьев. Акция «Миру-сад» стартует на Гродненщине

Белорусский республиканский союз молодежи 25 апреля дает старт благотворительному проекту «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству памятников и обелисков, который направлен на сохранение преемственности поколений и привлечение молодых белорусов к сохранению исторической памяти о героях войны — известных и безымянных, всех, кто подарил нам мирное небо.

Трудовой молодежный проект «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» реализуется территориальными организациями ОО «БРСМ» с 25 апреля по 4 мая во всех регионах страны во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы и республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы».

В рамках республиканского субботника молодёжь Гродненщины даст старт акции «Миру – сад». Каждая первичная организация союза молодёжи области посадит дерево яблони на выбранной территории.

Справочно: в области 1295 первичных организаций ОО «БРСМ». Согласно концепции данной акции каждый год первичные организации будут высаживать яблоневые деревья в канун 9 мая, как символ процветания, плодородия и победной весны.

Гродненская областная организация присоединится к благотворительному трудовому проекту 25 апреля в 11.00 у памятника курсантам-пограничникам, державшим оборону на берегу Немана (урочище Пышки). Над этим объектом воинской славы уже много лет шефствует Гродненский областной комитет ОО «БРСМ». Штатные сотрудники областного комитета наведут порядок у памятника и на прилегающей территории, тем самым собственным примером покажут важность труда на благо общего дела.

В трудовом проекте примут участие все регионы Принеманья.

Союзная молодежь Лидчины будет трудиться на территории памятника мирным жителям в лесном массиве Боровка. Активисты Ивьевского, Ошмянского, Мостовского и Свислочского районов приведут в порядок братские могилы в своих районах. В центре заботы молодежи Корелич окажется мемориальный комплекс «Звезда», а молодёжь Гродненщины отправится на Шталаг 324 в Гродно — лагерь военнопленных, существовавший с 1941 по 1943 годы на территории современного микрорайона Фолюш.

Тысячи яблоневых деревьев. Акция «Миру-сад» стартует на Гродненщине

Контактное лицо – Анна Саросек 8033 65 56 851

Полный список, где в области пройдут мероприятия проекта

Сморгонский РК ОО «БРСМ»: Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ, д. Клиденяты

Татьяна 8029 6955177

Лидский РКОО «БРСМ»: Памятник мирным жителям в лесном массиве Боровка, г.Лида

Ольга 8025938 04 99

Кореличский РК ОО «БРСМ»: Мемориальный комплекс «Звезда», г.п. Кореличи

Аксиния 8 (01596)22204

Берестовицкий РК ОО «БРСМ»: Памятник Скорбящей Матери, г.п.Большая Берестовица

Ольга 8033 685 21 93

Ивьевский РК ОО «БРСМ»: Братская могиле г.п.Юратишки

Арина 8029 365 17 12

Волковысский РК ОО «БРСМ»: Захоронение, периода Великой Отечественной войны, первого секретаря Волковысского РК ЛКСМБ И.И. Гришкина, погибшего от рук бандитов в 1944 году, г.Волковыск

Ольга 8 033 687 73 63

Ошмянский РК ОО «БРСМ»: Братская могила советских воинов и партизан (г. Ошмяны, городской парк)

Юлия 8025 504 05 57

Островецкий РК ОО «БРСМ»: Памятник советским воинам и партизана аг. Островец

Виолетта 8033 622 32 91

Гродненский ГК ОО «БРСМ»: Шталаг 324 в Гродно — лагерь военнопленных, существовавший с 1941 по 1943 годы на территории современного микрорайона Фолюш, г.Гродно

Анна 8 029 868 65 87

Свислочский РК ОО «БРСМ»: Братская могила на православном кладбище г. Свислочь

Алена 8033 622 39 58

Мостовский РК ОО «БРСМ»: Братская могила возле мемориального комплекса в д. Шимки, могила советского воина возле землянки в д. Шимки

Ольга 8 029 787 83 57

Скидельский ГК ОО «БРСМ»: Памятник Скидельским комсомольцам-подпольщикам в новом парке и Братская могила комсомольцам-подпольщикам, г. Сикдель

Анна 8033 627 76 17

Щучинский РК ОО «БРСМ»: Стела в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, г.Щучин

Виктория 8 029 824 66 51

#БРСМ #новости гродно
Служба информации «ГП»

 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи 25 апреля дает старт благотворительному проекту «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству
 
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