Певица Татьяна Буланова выписалась из больницы

Источник материала: ОНТ

Певица Татьяна Буланова вернулась домой после госпитализации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на друга Булановой артиста Артема Анчукова.

Певица была экстренно доставлена в больницу в Санкт-Петербурге 12 апреля. Как рассказал Анчуков, у 51-летней Булановой поднялось давление, и она обратилась за медицинской помощью.

Ранее сама артистка вышла на связь с подписчиками, опубликовав в Instagram снимок из больничной палаты. Он тогда сообщила, что с ней уже все хорошо, но некоторое время она еще проведет под наблюдением врачей.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram