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Певица Татьяна Буланова выписалась из больницы
Источник материала: ОНТ
Певица Татьяна Буланова вернулась домой после госпитализации. Об этом
Певица была экстренно доставлена в больницу в Санкт-Петербурге 12 апреля. Как рассказал Анчуков, у 51-летней Булановой поднялось давление, и она обратилась за медицинской помощью.
Ранее сама артистка вышла на связь с подписчиками, опубликовав в Instagram снимок из больничной палаты. Он тогда сообщила, что с ней уже все хорошо, но некоторое время она еще проведет под наблюдением врачей.
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Певица Татьяна Буланова вернулась домой после госпитализации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на друга Булановой артиста Артема Анчукова. Певица была экстренно...
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