Пустила пожить. Горел дом многодетной матери, которая одна растит пятерых ребятишек

Источник материала: ОНТ

ПУСТИЛА ПОЖИТЬ. Молодечненский район. Городской посёлок Радошковичи. В 18 часов 26 минут спасателей вызвали на переулок Рокоссовского. Горел дом, принадлежащий многодетной матери. Анна одна растит пятерых ребятишек. Вскоре выяснилось, что большая семья ещё в 2015 году переехала в новый дом. Государство помогло. В прежнее жилище женщина пустила Петра. Одинокого 62-летнего инвалида третьей группы.

Видео с места пожара смотрите в «Тревожной кнопке»:



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