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Госкомимущество пояснило новшества по арендной плате

25.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Госкомимущество пояснило новшества по арендной плате

Госкомимущество пояснило новшества по арендной плате, которые вводятся указом от 24 апреля 2020 года №143 «О поддержке экономики», сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госкомимущества.

В связи с принятием указа №143, распространяющего свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля, предлагается следующий алгоритм действий.

В Госкомимуществе напомнили, что постановлением Совмина от 20 марта 2020 года №16 базовая арендная величина с 1 апреля была увеличена с Br16,9 до Br17,85. Если к договорам аренды до вступления указа №143 в силу были заключены допсоглашения и с 1 апреля перерасчитан размер арендной платы, то необходимо заключить допсоглашения. В нем нужно зафиксировать размер арендной платы, установленный до 1 апреля (Br16,9), на период до 30 сентября этого года.

Если размер арендной платы в договорах аренды был зафиксирован только в базовых арендных величинах, внесение изменений в такие договоры не требуется.

Арендная плата с 1 апреля до 30 сентября, включая арендую плату за март, а также задолженность по арендной плате, уплачиваемые после 31 марта, должны определяться исходя из базовой арендной величины Br16,9.

Если арендная плата за март и апрель были уплачены после 1 апреля с учетом увеличенного размера базовой арендной величины, излишек арендной платы не возвращается, а засчитывается в счет последующих платежей.

Отсрочка арендной платы (возмещения ссудодателям начисленной амортизации, земельного налога или арендной платы за земельный участок, налога на недвижимость) предоставляется по заявлению арендатора с месяца последнего произведенного им платежа, но не ранее 1 апреля.

Если арендная плата, рассчитанная с увеличенным размером базовой арендной величины, не была уплачена арендатором, он имеет право указать в заявлении срок предоставления ему отсрочки с 1 апреля. При этом штрафные санкции за несвоевременное внесение арендной платы не применяются.

В Госкомимуществе обратили внимание, что в соответствии с указом №143 в заявлении о предоставлении отсрочки арендной платы также должны быть указаны сроки и размеры ежемесячных платежей по предоставляемой рассрочке.

Арендодатель обязан при наличии заявления от арендатора предоставить ему отсрочку.

Дополнительное соглашение к договору аренды (безвозмездного пользования) недвижимого имущества должно быть заключено в течение 3 рабочих дней со дня поступления арендодателю от арендатора заявления о предоставлении отсрочки.

https://www.belta.by/

 
 
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Госкомимущество пояснило новшества по арендной плате, которые вводятся указом от 24 апреля 2020 года №143 «О поддержке экономики», сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт...
 
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