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Дерзкий сурок дразнит пиццей двух собак – очень смешное видео
Источник материала: ОНТ
Дерзкий сурок, который рискнул дразнить пиццей двух собак, попал на видео в США.
Ролик опубликован в соцсетях. На кадрах видно, как сурок подошел с куском пицци к стеклянной двери дома, за которой находились собака, и начал есть с огромным аппетитом.
Пес по кличке Мэгги стоял возле двери, как привороженный, вскоре к нему подбежал его товарищ Мозес, а затем происходящим заинтересовались хозяева дома.
Владельцы подошли к двери и увидели, как сурок беззастенчиво ест кусок пиццы на ступеньках крыльца, смотрит на собак и дразнит их. Они сняли все это на видео.
Правда, сурок, в конце концов, испугался и убежал, бросив пиццу на ступеньках.
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Дерзкий сурок, который рискнул дразнить пиццей двух собак, попал на видео в США. Ролик опубликован в соцсетях. На кадрах видно, как сурок подошел с куском пицци к...
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