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Дерзкий сурок дразнит пиццей двух собак – очень смешное видео

25.04.2020 15:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дерзкий сурок дразнит пиццей двух собак – очень смешное видео

Дерзкий сурок, который рискнул дразнить пиццей двух собак, попал на видео в США.

Ролик опубликован в соцсетях. На кадрах видно, как сурок подошел с куском пицци к стеклянной двери дома, за которой находились собака, и начал есть с огромным аппетитом.

Пес по кличке Мэгги стоял возле двери, как привороженный, вскоре к нему подбежал его товарищ Мозес, а затем происходящим заинтересовались хозяева дома.

Владельцы подошли к двери и увидели, как сурок беззастенчиво ест кусок пиццы на ступеньках крыльца, смотрит на собак и дразнит их. Они сняли все это на видео.

Правда, сурок, в конце концов, испугался и убежал, бросив пиццу на ступеньках.

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Дерзкий сурок, который рискнул дразнить пиццей двух собак, попал на видео в США. Ролик опубликован в соцсетях. На кадрах видно, как сурок подошел с куском пицци к...
 
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