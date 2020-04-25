В ночь на 27 апреля карточки БПС-Сбербанка не будут работать

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Карточки будут «на паузе» в ночь на 27 апреля. В этот период будут недоступны операции по картам банка, включая операции в интернете, p2p-транзакции, обслуживание в магазинах, инфокиосках и банкоматах. Ограничения коснутся, в том числе работы мобильного и интернет-банка для физлиц. Банкоматы и инфокиоски БПС-Сбербанка продолжат функционировать в обычном режиме.

После основного этапа «миграции» до 16.30 27 апреля будут последовательно подключать отдельные платежи и сервисы. В это время могут быть недоступны пополнение счетов, погашение кредитов через ЕРИП возможны временные отказы в авторизациях по картам Mastercard и Visa при совершении операций в интернете, за рубежом или в чужих устройствах. Переводы на карты других банков через устройства БПС-Сбербанка будут ограничены по 10 мая.

БПС-Сбербанк находится на втором месте по объему эмиссии карт в стране. Всего банк выпустил около 1,5 миллиона карточек. С 27 апреля банк вернется к выдаче именных карточек, но уже на базе собственного процессинга.

Смена процессинга позволит банку увеличить скорость внедрения и запускать передовые технологии, в том числе новые для страны. Кроме того, планируется повысить скорость и качество обслуживания владельцев карточек.