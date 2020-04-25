Детские пособия вырастут в Беларуси с 1 мая

сообщает Sputnik. Пособия при рождении детей вырастут в Беларуси с мая в связи с повышением бюджета прожиточного минимума (БПМ),Sputnik.





Бюджет прожиточного минимума в Беларуси изменится с 1 мая согласно постановлению Минтруда и соцзащиты №38 от 23 апреля 2020 года. Он достигнет 246,78 рубля (будет увеличен на 6,91 рубля).





В частности, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка увеличится с 1 мая до 2467,8 рубля. А при рождении второго и последующих станут выплачивать 3454,92 рубля. Изменятся также размеры ряда других пособий:





пособие женщинам, которые встали на учет в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, – 246,78 рубля (100% БПМ), единовременное;

пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет – 123,39 рубля (50% БПМ) в месяц;

по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья – 246,78 рубля (100% БПМ) в месяц;

по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с III и IV степенью утраты здоровья – 296,14 рубля (120% БПМ) в месяц.

Также пропорционально росту бюджета прожиточного минимума изменятся размеры минимальных трудовых и социальных пенсий.





Бюджет прожиточного минимума – стоимость минимального набора благ и услуг, необходимая человеку для жизни и сохранения здоровья. Новый бюджет прожиточного минимума будет действовать до 30 апреля текущего года.



