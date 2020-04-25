ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Детские пособия вырастут в Беларуси с 1 мая

25.04.2020 16:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пропорционально росту бюджета прожиточного минимума изменятся и размеры минимальных трудовых и социальных пенсий.

Детские пособия вырастут в Беларуси с 1 мая
Пособия при рождении детей вырастут в Беларуси с мая в связи с повышением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщает Sputnik.

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси изменится с 1 мая согласно постановлению Минтруда и соцзащиты №38 от 23 апреля 2020 года. Он достигнет 246,78 рубля (будет увеличен на 6,91 рубля).

В частности, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка увеличится с 1 мая до 2467,8 рубля. А при рождении второго и последующих станут выплачивать 3454,92 рубля. Изменятся также размеры ряда других пособий:

пособие женщинам, которые встали на учет в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, – 246,78 рубля (100% БПМ), единовременное;
пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет – 123,39 рубля (50% БПМ) в месяц;
по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья – 246,78 рубля (100% БПМ) в месяц;
по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с III и IV степенью утраты здоровья – 296,14 рубля (120% БПМ) в месяц.
Также пропорционально росту бюджета прожиточного минимума изменятся размеры минимальных трудовых и социальных пенсий.

Бюджет прожиточного минимума – стоимость минимального набора благ и услуг, необходимая человеку для жизни и сохранения здоровья. Новый бюджет прожиточного минимума будет действовать до 30 апреля текущего года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пропорционально росту бюджета прожиточного минимума изменятся и размеры минимальных трудовых и социальных пенсий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дерзкий сурок дразнит пиццей двух собак – очень смешное видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика