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«Белавиа» открывает новое направление рейсов в Вену
Источник материала: ОНТ
Авиакомпания «Белавиа» открывает регулярный рейс Минск – Вена – Минск,
Полеты будут осуществляться ежедневно в аэропорт «Швехат» с вылетом из Минска в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам).
Обратный вылет в Минск из Вены будет в 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.15 (по вторникам, четвергам и субботам).
Перелеты будут производить на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 на 76 мест. Время в пути – около двух часов. Стоимость авиабилетов на сайте belavia.by в одну сторону будет от €69, включая таксы и сборы, и от €146 – туда и обратно.
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Авиакомпания «Белавиа» открывает регулярный рейс Минск – Вена – Минск, сообщает БЕЛТА. Полеты будут осуществляться ежедневно в аэропорт «Швехат» с вылетом из...
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