На субботнике вороновчане благоустраивали «Ромашку»

Источник материала: Вороновская газета





Без малого месяц остался до старта летней оздоровительной кампании. Чтобы он достойно встретил первых отдыхающих, об этом нужно позаботиться заблаговременно. Не дожидаясь официального дня субботника, работники оздоровительного лагеря «Ромашка» приступили к благоустройству территории. В течение недели кто-то удалял сорную растительность и кустарники, убирал спиленные ветки, кто-то белил деревья, обновлял клумбы и готовил их под посадку цветов. Некоторые отправились в примыкающий к лагерю лес — там также навели порядок.













