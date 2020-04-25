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Запретная страсть: за 40 кг нелегальной рыбы получилось 5200 рублей штрафа и уголовное дело

25.04.2020 16:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Запретная страсть: за 40 кг нелегальной рыбы получилось 5200 рублей штрафа и уголовное дело

ЗАПРЕТНЫЙ ФЛОТ. Ганцевичский район. Инспекторы природоохраны задержали на водохранилище Локтыши группу нарушителей. В плавание мужчины отправились затемно. Двое сели в лодку, третий караулил на берегу. Жители Ганцевичей надеялись, что ночь и дозорный позволят им предаться запретной страсти. 

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Теги: Новости
 
 
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ЗАПРЕТНЫЙ ФЛОТ. Ганцевичский район. Инспекторы природоохраны задержали на водохранилище Локтыши группу нарушителей. В плавание мужчины отправились затемно. Двое...
 
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