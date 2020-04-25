ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Панков: «Заслужена ли такая дисквалификация Хачериди? Нет. Там нет жесткости на 5 матчей!»

25.04.2020 17:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Напомним, что Хачериди в игре против «Витебска» был удален за удар ногой Диего. Также после матча он в подтрибунке пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

Агент Евгения Хачериди Александр Панков прокомментировал инцидент с 5-матчевой дисквалификацией украинского защитника, пишет by.tribuna.com

«Двигаемся дальше. Женя, вернешься сильнее», – написал Панков в своем Instagram.

Под этим постом один из подписчиков задал вопрос о правомерности такого наказания.

- Заслужена ли такая дисквалификация, как считаешь?

– Нет, – заявил Панков.

Позже агент пояснил свой ответ.

«Я не написал, что дисквал не заслуженный, я написал, что 5 матчей – не заслуженно! Там нет жесткости на 5 матчей!», – написал Панков.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, что Хачериди в игре против «Витебска» был удален за удар ногой Диего. Также после матча он в подтрибунке пытался ударить главного судью матча Сергея...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запретная страсть: за 40 кг нелегальной рыбы получилось 5200 рублей штрафа и уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика