Александр Панков: «Заслужена ли такая дисквалификация Хачериди? Нет. Там нет жесткости на 5 матчей!»

Евгения Хачериди Александр Панков прокомментировал инцидент с 5-матчевой дисквалификацией украинского защитника, пишет by.tribuna.com Агентпрокомментировал инцидент с 5-матчевой дисквалификацией украинского защитника, пишет





«Двигаемся дальше. Женя, вернешься сильнее», – написал Панков в своем Instagram.





Под этим постом один из подписчиков задал вопрос о правомерности такого наказания.





- Заслужена ли такая дисквалификация, как считаешь?





– Нет, – заявил Панков.





Позже агент пояснил свой ответ.





«Я не написал, что дисквал не заслуженный, я написал, что 5 матчей – не заслуженно! Там нет жесткости на 5 матчей!», – написал Панков.



