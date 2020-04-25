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Александр Панков: «Заслужена ли такая дисквалификация Хачериди? Нет. Там нет жесткости на 5 матчей!»
Источник материала: Партизан
Напомним, что Хачериди в игре против «Витебска» был удален за удар ногой Диего. Также после матча он в подтрибунке пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.
Агент Евгения Хачериди Александр Панков прокомментировал инцидент с 5-матчевой дисквалификацией украинского защитника, пишет
«Двигаемся дальше. Женя, вернешься сильнее», – написал Панков в своем Instagram.
Под этим постом один из подписчиков задал вопрос о правомерности такого наказания.
- Заслужена ли такая дисквалификация, как считаешь?
– Нет, – заявил Панков.
Позже агент пояснил свой ответ.
«Я не написал, что дисквал не заслуженный, я написал, что 5 матчей – не заслуженно! Там нет жесткости на 5 матчей!», – написал Панков.
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Александр Панков: «Заслужена ли такая дисквалификация Хачериди? Нет. Там нет жесткости на 5 матчей!»
Напомним, что Хачериди в игре против «Витебска» был удален за удар ногой Диего. Также после матча он в подтрибунке пытался ударить главного судью матча Сергея...
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