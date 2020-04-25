|
Сколько заработали белорусы на республиканском субботнике?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 апреля общенациональный субботник прошел в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Читайте также:
Как сообщил вице-премьер Владимир Кухарев, по предварительным данным, участие в субботнике приняли 2 миллиона 300 тысяч человек. Собрано порядка 8 миллионов 700 тысяч рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 25 апреля общенациональный субботник прошел в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, наравне со всеми трудился и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)